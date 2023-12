Pag-asa at Pagpapala ngayong Kapaskuhan

Maligayang Pasko sa lahat ng minamahal kong mambabasa, at sa inyong mga pamilya!

Dalangin ko na maging puno ng pag-asa, pagpapala at pag-ibig ang bawat tahanan, ngayong ginugunita natin ang kapanganakan ng Poong Hesus.

Kasama rin sa aking dasal ang mga Pilipinong magdiriwang ng Pasko na malayo sa kanilang mahal sa buhay, gaya ng mga Overseas Filipino Workers (OFWs), mga doktor at nars, mga pulis, bumbero, sundalo at iba pang miyembro ng unipormadong hanay.

Iyan ang dahilan kung bakit pinangunahan ng aking opisina nitong Disyembre 19, 2023 ang “Pasko n’Atin ‘To,” na isang Christmas gift-giving activity para sa ating masisipag at magigiting na mga frontliner sa West Philippine Sea, gaya ng Philippine Coast Guard personnel at mga mangingisda. Ang ““Pasko n’Atin ‘To” ay follow-up activity sa naganap na “Atin Ito” Christmas convoy.

Sa tulong ng Bridges of Benevolent Initiative Foundation (BBIF) and Vivant Foundation, nag-abot tayo ng solar panels sa Philippine Coast Guard, na buong tapang na nagbabantay sa ating karagatan.

Namahagi din tayo ng 1,500 na “Noche Buena” packs na sana ay lalong magpasaya sa magiging pagdiriwang ng ating frontliners sa West Philippine Sea, sa kabila ng hamon na kanilang hinaharap sa paglilingkod sa ating bayan.

Tandaan sana natin – ang Pasko ay hindi para sa sarili lamang, kundi para sa pamilya at komunidad. Sana ay isabuhay natin ang diwa ng okasyong ito, at sikapin na manaig ang kapayapaan, ligaya, at pagtutulungan sa ating buhay.

Ang tunay na halaga ng Pasko ay hindi matatagpuan sa mga mahal na regalo o magarbong party, kundi sa pagmamahal na ipadarama natin sa isa’t isa, sa kasiyahan at magagandang alaala na ating pagsasaluhan, at sa pananampalataya natin sa Diyos at sa Kanyang salita.

Siyempre, sana ay maalala din natin na magbigay tulong at kalinga sa mga kababayan nating kapos-palad at dumaranas ng kahirapan.

Ang pakikiramay natin sa ating mga kapamilya, kaibigan, kapitbahay at iba pang tao ay siguradong magdadala ng liwanag at pag-asa sa kanilang buhay, ngayong panahon ng krisis at matinding pagsubok.

Higit sa lahat, sana ay hindi lamang ngayong Pasko kundi araw araw nating isapuso ang aral na hatid ng kapanganakan ng ating Panginoon. Gaya ng pagmamahal ng Diyos sa ating mga anak Niya, damayan, akayin, at mahalin natin ang ating kapwa bilang iisang komunidad at iisang bansa.

Truly, we rejoice, because Jesus is born! Maligayang Pasko sa ating lahat!