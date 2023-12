Umapela ang isang mambabatas sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na huwag gawing buong araw ang implementasyon ng number coding.

Ayon kay House committee on poverty alleviation chairperson at 1-Pacman party-list Rep. Mikee Romero, kung gagawin ito ng MMDA ang maparurusahan ay ang mga pamilya na iisa lamang ang sasakyan at walang kakayahan na bumili ng isa pa.

Ginawa ni Romero ang apela matapos manawagan si MMDA Chairman Romando Artes sa mga taga-Metro Manila na i-schedule ang kanilang shopping activities upang mabawasan ang trapik.

“We have two more Christmas and New Year weekends, when roads are expected to be crowded with vehicles. Pagtiyagaan na po natin for the sake of tens of thousands of workers and low-income Filipinos who do not have the luxury of owning a second vehicle for coding purposes,” ayon kay Romero.

Sinabi ni Romero na kung susumahin, ang number coding ay maituturing na “anti-poor and pro-carmaker.” Lalo pa aniya dumami ang sasakyan sa kalsada sa halip na mabawasan ang bilang ng mga ito.

Mayroon din aniyang kontribusyon sa trapik ang limitadong espasyo ng mga lansangan tulad sa EDSA na mayroong busway at nilagyan pa ng motorcycle lane. (Billy Begas/Eralyn Prado)