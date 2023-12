Hindi aalis si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos sa Malacañang ngayong Pasko.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), nagpasya ang Pangulo na ipagdiwang ang Kapaskuhan kasama ang kanyang pamilya sa Malacañang.

“He will be in Manila lang daw po,” pahayag ni PCO Assistant Secretary Wheng Hidalgo nang tanungin kung ano ang plano ni Pangulong Marcos ngayong holiday season.

Nauna rito ay binuksan ang Malacañang sa publiko na nais dumalo sa misa para sa Simbang Gabi na ginaganap tuwing alas-4:30 ng umaga sa harapan ng Mabini Hall.

Mismong si Pangulong Marcos ay nag-imbita sa publiko na dumalo sa misa para mabisita rin ang Malacañang. (Prince Golez)