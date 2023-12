Nagpahayag ng suporta si dating senador Panfilo “Ping” Lacson sa desisyon ng Philippine National Police (PNP) na huwag magpatupad ng tigil-putukan sa mga rebeldeng New People’s Army (NPA) ngayong holiday season.

“I support the PNP on this. The CPP/NPA is almost a spent force – thanks to the efforts of former President Rodrigo Duterte and the security forces during his term as president,” ayon sa pahayag ni Lacson nitong Biyernes, Disyembre 22.

Naging hepe si Lacson ng PNP mula 1999 hanggang 2001.

“We should not squander those gains by giving them – already designated as a terrorist group – another breathing space to regroup and reconsolidate their strength to fight and overthrow the duly constituted authority which is their ONLY agenda in the first place,” sabi pa ni Lacson.

Base sa naunang pahayag ni PNP spokesperson Col. Jean Fajardo, walang plano ang ahensiya na magpatupad ng tigil-putukan dahil sa nangyaring engkuwentro sa Balayan, Batangas noong Disyembre 17 kung saan isang sundalo at anim na rebeldeng NPA ang nasawi.

Samantala, sinabi ni Lacson na dapat pa rin tratuhin ng makatao at makatarungan ang mga rebeldeng komunista na nais sumuko ng mapayapa at walang anumang kondisyon sa pamahalaan.

“Otherwise, government should remain hard on them,” dagdag pa ng dating senador. (Prince Golez)