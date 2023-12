Galamay ng criminal group timbog

ARESTADO ng mga ope­ratiba ng Manila Police District-Police Station 13 ang isang miyembro ng Cerilo Criminal Group matapos nitong magwala habang hawak ang isang sumpak noong Huwebes nang gabi sa Port Area, Maynila.

Nakadetine sa MPD-PS 13 dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms Law and Ammunition ang suspek na si Ronald Santillan, alyas ‘Ro­yong’, construction worker at residente ng 164 Block 7, Old Site, BASECO Compound sa Barangay 649, Port Area, Maynila.

Ayon sa imbestigasyon ni P/MSg. Kam­za Mamayandug, bandang alas-sais nang gabi nang makatanggap sila ng impormasyon mula sa 911 tungkol sa isang lalaking nagwawala habang bitbit ang sumpak.

Naaktuhan pa ng mga pulis ang suspek na hawak ang sumpak kaya inutusan nila itong ibaba ang baril.

Gayunman, sa halip na sumunod ay tumakbo ang suspek kaya hinabol ito ng mga pulis hanggang makorner at madakip ito.

(Juliet de Loza-Cudia)