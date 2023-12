PATAY ang 14 katao habang sugatan ang 25 iba pa matapos ang walang habas na pamamaril ng isang 24-anyos na estudyante sa isang unibersidad sa Prague noong Huwebes.

Sa ulat, nangyari ang pamamaril sa gusali ng philosophy department sa Faculty of Arts ng Charles University na matatagpuan malapit sa Vlatava River sa Jan Palach Square bandang alas-singko nang hapon.

Sinabi naman ni Czech Interior Minister Vit Rakusan na walang nakikita ang mga imbestigador na konektado ang insidente sa anumang extremist group.

Ayon kay Prague Police Chief Martin Vondrasek, nagpakamatay umano kinalaunan ang suspek na hindi pa tinutukoy ng mga awtoridad.

Wala naman umanong nakitang ka­sabwat nito sa krimen.

Tumanggi rin ang pulisya na magbigay ng iba pang detalye sa mga biktima gayundin ang posibleng motibo sa krimen.

Samantala, sinabi ni Vondrasek na pinatay din ng suspek ang ama nito noong umaga ng Huwebes sa bayan nito sa Hostoun sa kanluran ng Prague. Plinano rin umano ng suspek na kitilin ang sari­ling buhay pero hindi na ito nagbigay ng karagdagang detalye.

Hinihinalang ang suspek din ang pumatay sa isa pang lalaki at dalawang-buwang gulang nitong anak na babae noong Disyembre 15 sa Prague.

Inilarawan ng paaralan ang suspek bilang ‘excellent student’ na walang anumang criminal record.

Kasunod nito’y sinabi ng Philippine Embassy sa Czech Republic na walang estudyanteng Pinoy ang nadamay sa malagim na pamamaril.

Mayroong anim na Pilipino ang nag-aaral sa nasabing unibersidad.

“The victims’ nationalities have not been publicly shared and Prague police contacts have stated that they will inform the embassy should any relevant developments involving Filipinos occur,” saad ng embahada.

Samantala, inaabisuhan ang lahat ng Pinoy sa nasabing bansa na iwasan munang pumunta sa matataong lugar.