Donny ‘di isinama si Belle sa Sicogon

Nasa Sicogon Island sa bayan ng Carles, Iloilo ngayon sina Donny Pangilinan at ang kanyang pamilya.

Experience holidays in Sicogon Island nga ang vibe ng Pangilinan family kung saan nag-celebrate ng 30th wedding anniversary ang mga magulang ni Donny na sina Maricel Laxa at Anthony Pangilinan.

Napa-sana all naman ang ibang DonBelle fans sa ginawang pag-surprise ni Donny sa ilang taga-Sicogon na nanonood ng teleserye nila ni Belle Mariano na ‘Can’t Buy Me Love’.

“Suuuper fun surprising some of the locals of Sicogon Island who were watching ‘Can’t Buy Me Love’,” sey ni Donny sa caption niya sa kanyang reel.

Masuwerte nga ang mga nakatira sa random houses na binisita ni Donny dahil nagpa-picture at nakipagkuwentuhan pa sa kanila ang Kapamilya actor.

Hindi lang fans ang natuwa sa ginawang ito ni Donny dahil pati na rin ang ilang showbiz personalities katulad ni KC Concepcion ay nagkomento.

Sey ni KC, “Awww cute Dons.”

Ang iba ay nanghinayang na hindi kasama ni Donny at ng kanyang pamilya sa Sicogon si Belle.

Anyway, hindi pa rin maka-get over ang viewers sa ginawang pag-good night ni Ling (Belle) kay Bingo (Donny) at inaabangan nila ang mas pagiging close ng dalawang bidang character sa ‘Can’t Buy Me Love’.

Bonggels!