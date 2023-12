Dingdong, Marian inabangan ‘face-off’ kay Karylle

Panalo sa TV ratings ang guesting ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera sa ‘It’s Showtime’.

Tinutukan nga ng Madlang People ang unang pagtapak ng DongYan sa Kapamilya noontime show para i-promote ang kanilang upcoming movie na ‘Rewind’.

Ayon sa NUTAM People Ratings (Urban) na nilabas ng Nielsen Philippines, nanguna ang ‘It’s Showtime’ with 4.5% rating na sinundan naman ng ‘E.A.T.’ ng TV5 na may 4.2% habang nasa ikatlo naman ang ‘Eat Bulaga!’ ng GMA-7 na may 2.9% rating.

May iba namang Marites na inabangan kung makakasama ba nina Dingdong at Marian sa ‘It’s Showtime’ stage ang isa sa mga host ng programa na si Karylle.

Matatandaang si Karylle ang huling girlfriend ni Dingdong bago naging sila ni Marian.

Hindi nga naging maganda ang hiwalayan nina Karylle at Dingdong na nagsama sa fantaseryeng ‘Encantadia’ noong 2005.

Um-absent naman sa show that day si Karylle na masama raw ang pakiramdam.

Samantala, maliban sa guesting ng DongYan, inaabangan din sa ‘It’s Showtime’ ang bagong segment nila na ‘EXpecially For You’.

Sa katunayan, since mag-start ang nasabing segment ay araw-araw ng lumalampas sa 100,000 ang live concurrent views ng programa sa Kapamilya Online Live at patuloy ang pagtaas ng ratings nito sa TV.

‘Yun na! (Byx Almacen)