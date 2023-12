Dawn Macandili Catindig nasungkit ng Cignal HD

PATITIBAYIN ng multi-awarded libero na si Dawn Macandili Catindig ang depensa ng Cignal HD Spikers matapos itong pormal na pumirma ng kontrata sa koponan para sa susunod na edisyon ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa susunod na taon.

Kasunod ng pagkaka-disband ng F2 Logistics Cargo Movers ay nagsimula nang maging sentro ng atensiyon ang mga manlalaro ng nasabing koponan kabilang ang three-time collegiate champion mula sa De La Salle University na pumirma ng tatlong-taong kontrata.

Hindi maitatanggi ang angking kahusayan ng 27-anyos mula Tanauan, Batangas na naging kauna-unahang libero na nagwagi ng Most Valuable Player award sa 2016 Philippine Super Liga All-Filipino Conference at makailng ulit naging miyembro ng Philippine National Team.

“I’m happy and honored to be able to join a stable and long-time volleyball club such as the Cignal HD Spikers. Coach Shaq (Delos Santos) has also been my coach in several national team stints so I think it will be easy to adapt to the team as I already know his system from before,” saad ng AB Psychology graduate.

Makakasama ni Dawn sina dating MVP Frances Molina, Jovelyn Gonzaga, Ria Meneses, Roselyn Doria, Angelica “Gel” Cayuna at rookie sensation Vannie Gandler.

“Any team or coach will gladly welcome a player of Dawn’s caliber. Gusto naming mag-build pa on the podium finishes that we have lately. Tingin namin si Dawn is one kind of player who will help us reach our goal for this team,” sey naman ni Shaq.

(Gerard Arce)