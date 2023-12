Cellphone ni Gomez ‘hostage’ pa rin 

Nakakaloka dahil ‘hostage’ pa rin pala ng taong kumuha ang cellphone ng Kapuso actor na si Rob Gomez.

Yes, hanggang ngayon ay hindi pa rin nababawi ni Rob ang kanyang cellphone na kinuha sa kanya at dahilan para maipit siya ngayon sa matinding controversy dahil sa mga na-post sa kanyang social media accounts na hindi talaga siya ang may kagagawan.

Nata-track naman daw ng kampo ni Rob ang cellphone.

Naloka nga sila dahil kahapon ang location ng cellphone ay sa Makati City samantalang wala naman siya roon dahil nasa set siya ng ‘Lovers/Liars’ serye ng GMA-7 at may taping nga sila.

Ayon naman sa nanay ni Rob na si Kate Gomez, napa-blotter na nila sa pulisya ang tungkol sa kinuhang cellphone ni Rob.

May legal action na rin daw silang gagawin.

Sa ngayon, cellphone ni Kate ang ginagamit ng kanyang anak.

Suportado ng kanyang pamilya si Rob at hindi sila papayag na patuloy na gawan ng intriga ang Kapuso actor dahil ‘hostage’ ang cellphone nito ng isang tao.

‘Yun na!