Alerto ang mga ahensiya ng gobyerno na may kinalaman sa sektor ng transportasyon dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong mag-uuwian sa kanilang mga probinsya ngayong Christmas weekend.

Inaasahan ang pagbuhos ng mga tao sa iba’t ibang pantalan, paliparan at mga bus terminal kaya naman nakaalerto rin ang mga awtoridad para sa seguridad at kaligtasan ng mga pasahero at pasilidad sa transportasyon.

Dahil sa dami ng mga pasahero, inaasahan din ang pagsisikip ng trapiko sa kahabaan ng EDSA at sa iba pang pangunahing lansangan sa Metro Manila ngayong weekend.

Sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA), nadagdagan umano ng halos 15% ang bilan ng mga pasahero sa unang tatlong linggo ng Disyembre.

Base sa datos ng Manila International Airport Authority (MIAA) nitong Biyernes (Disyembre 22), umabot sa 2,773,711 pasahero ang dumagsa sa NAIA hanggang noong Huwebes, katumbas ng 14.53% pagtaas mula sa 2,421,808 pasahero na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon.

Lagpas umano ito sa unang tantiya ng MIAA na aabot ng 140,000 kada araw ang mga pasahero na dadagsa sa NAIA ngayong holiday season.

Inabisuhan naman ng Philippine Ports Authority (PPA) ang mga pasahero na agahan ang kanilang pagpunta sa mga pantalan dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga biyaherong sasakay ng barko ngayong holiday.

Ayon kay PPA spokesperson Eunice Samonte, nasa 5.1 milyong pasahero ang inaasahan na mag-uuwian ngayong holiday break sa kanilang mga probinsya o mamasyal sa mga tourist destination.

Mas mataas aniya ito kumpara sa 4.7 milyon na naitala noong 2022.

Samantala, dagsa rin ang mga pasahero sa mga bus terminal tulad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX).

Ayon kay Arnold Yuson, terminal operations manager ng PITX, naitala ang nasa 112,868 pasahero na dumating nitong Huwebes at inaasahang mas tataas pa ang bilang na ito ngayong Biyernes hanggang bago magpasko. (Vick Aquino/Betchai Julian)