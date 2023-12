Bobby Balucanag, Nueva Ecija malinis sa 7-0 kartada sa PSL

NANATILING malinis ang kartada at perpekto sa pitong salang ang Nueva Ecija Capitals kasunod ng pagpapataob sa Novaliches QC Warriors, 96-74, sa Philippine Super League (PSL) President’s Cup kamakaipan.

Nagtulungan sina Bobby Balucanag, Emman Calo at Axel Doromal sa 37 puntos para sa Capitals.

Nagtapos si Balucanag sa 15 puntos sa likod ng 7-of-11 shooting, kasama ang anim na rebounds sa loob ng 21 minuto para sa Capitals.

Nagdagdag si Calo ng 12 puntos, apat na assists at tatlong rebounds, habang si Doromal ay may 10 puntos na may dalawang three-pointer para sa Nueva Ecija, sa pagtatag ng pinakamalaking kalamangan sa 32 puntos, 81-49.

Tumulong din sa Nueva Ecija si Robbty Celiz na mayroon ding walong puntos at apat na rebounds habang si Roi Sumang ay may pitong puntos, apat na rebounds at tatlong steals at tig-anim na puntos mula kina Jay Collado, Nat Cosejo, Billy Ray Robles at Harvey Pagsanjan.

Nag-ambag din sa tagumpay ng Capitals sina Ralph Robin, Kriss Gurtiza, JP Maguliano, Byron Villarias at Chris Bitoon.

Lahat ng 14 na manlalaro ng Nueva Ecija na nakakita ng aksyon laban sa Novaliches ay nagrehistro din ng hindi bababa sa isang assist sa record ng isang koponan na 38 assists.

“Maganda ang laro ng mga bata ngayon. Same intensity from first to third group that’s why we got the lead and sustained it,” sabi ni coach Jerson Cabiltes.

Pinangunahan ni Deo Timajo ang Novaliches na may 22 puntos, sinundan ni Jhonnel Bauzon na may 12 at Rojay Santos na kumana ng 11 markers.

(Lito Oredo)