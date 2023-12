Alexa biktima ng scammer

Hindi naging maganda ang unang experience ni Alexa Ilacad bilang online seller.

Binenta kasi ni Alexa ang kanyang camera sa Facebook Marketplace at dito niya nga na-meet ang scammer na nagpanggap na buyer.

Binahagi ng ka-love team ni KD Estrada ang kanyang masamang experience sa X (dating Twitter) at Instagram story.

“I WAS SCAMMED TODAY,” sey ni Alexa sa kanyang post.

Kuwento niya, “I think this modus is directed towards sellers. As I was trying to sell my camera on Marketplace, this buyer who said he was from abroad wanted to buy it but since he’s from another country, sending his payment would be quite different daw.”

Sa mga sumunod na bahagi ay kinuwento niya ang pagpadala niya ng pera sa scammer, “Before I could get his payment, I had to scan a QR code called REMITLY & pay a transaction fee of PhP 7,000 (total).

“Sadly, it is being my first time to ever sell something tapos taga-abroad pa ‘yung buyer, I was clueless & didn’t know better (with broken heart emoji).

“I should’ve seen the red flags. He was able to take my money via @grabph GRAB PAY because @gcashofficial wouldn’t let me scan the QR code. I believe na sense ng GCash na scam ito pero pinilit ko pa rin (with crying emoji),” kuwento pa ni Alexa.

Sa huling bahagi ng kanyang post ay nagbigay siya ng warning or public service announcement (PSA) na mag-ingat, “So this is just a PSA to everyone dahil pagaling ng pagaling ang mga scammers. Mag-ingat po tayong lahat.”

Hindi nagtagal ang mga nasabing social media post dahil binura rin agad ni Alexa.

Sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng update si Alexa sa perang nakuha sa kanya ng scammer or kung nag-file ba siya ng legal na reklamo laban sa scammer.

Well tama si Alexa, na mag-ingat at kung may nakikita na kayong red flag sa ka-transaction ninyo ay huwag na ninyo itong ituloy, ha!

So beware! (Byx Almacen)