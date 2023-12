2023 Chess Yearender! Daniel Quizon tiniyak magiging grandmaster

NAGING mailap ang pangatlong GM norm para kay IM Daniel Quizon ngayong 2023 dahil sa nakailang subok ito sa mga international chess tournament.

Pero hindi nawawala ang kumpiyansa ni 19-year-old Quizon na makukuha rin ang inaasam na grandmaster title sa susunod na taon.

“Marami pang pagkakataon na makuha natin ang third at final GM norm next year,” sabi ng freshman student sa kolehiyo mula Lungsod ng Dasmariñas.

Sa nakaraan tournament na nilaruan ni Quizon ay may tsansa sanang masungkit ang GM title pero minalas siya sa last three rounds sa 11th edition ng Kamatyas Invitational GM Tournament 2023.

Ayon sa coach ni Quizon na si FIDE Master Roel Abelgas, kailangan ng konting tiyaga, mag-focus sa inaasam na GM norm upang maging grandmaster na si Quizon sa 2024.

“Dapat tayong manatiling kalmado at patuloy na matuto mula sa torneo na sinasalihan,” sabi ni Abelgas.

May FIDE rating na 2415, nais ni Quizon na mapataas ito at mapaabot sa 2500 para mabilis na maibibigay sa kanya ang titulo.

Sa katunayan, nasilo na nito ang third at last GM norm noong Hunyo 2023 matapos nitong kuminang sa premier Open Under-20 (U-20) standard division ng 21st ASEAN+ Age Group Chess Championships na nilaro sa Bangkok, Thailand.

Pero kailangan muna itong aprubahan ng FIDE bago maging opisyal ang pagsikwat ng GM norm.

Nakuha ni Quizon ang una at pangalawang norm sa Eastern Asian at AQ Prime events.

(Elech Dawa)