Isa pang variant ng COVID-19 ang tinututukan ngayon ng World Health Organization (WHO) dahil sa mabilis umano na kumakalat ito.

Ayon sa WHO, mabilis na kumakalat ang JN.1 variant kung kaya’t inilagay ito sa kategorya ng variant of interest o VOI mula sa parent lineage nito na BA.2.86.

“It was previously classified as VOI as part of BA.2.86 sublineages,” ayon sa advisory na inilabas ng WHO.

Nilinaw ng WHO na mababa naman ang posibilidad na magkaroon ng global public health risk ang JN.1.

Binigyang-diin pa ng WHO na kaya pa rin magbigay ng proteksyon ang mga bakuna laban sa JN.1 at iba pang variant ng COVID-19.