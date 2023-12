Matapos ang ginawang imbestigasyon ng Philippine Ports Authority (PPA) sa naganap na kaguluhan sa pagdaong ng MV Norwegian Jewel cruise ship sa Port of Manila nitong Nobyembre 30, 2023 o ang nag-viral na “cruise chaos” pinatawan ng ahensiya ng 30 araw na suspensiyon ng Permit to Operate (PTO) ang Ben Line Agencies na responsable sa logistical requirements ng nasabing barko, kabilang ang pagtatakda ng sapat na porters at iba pang serbisyong nire-request nito.

Bukod sa Ben Line Agencies, sinuspinde rin ng PPA ang PTO ng TravelPeople Ltd. Inc. ang Shore Excursion Agent ng MV Norwegian Jewel. Ang PTO ay nagbibigay ng pahintulot sa mga port service provider na makapagbigay ng serbisyo sa loob ng mga PPA port, kabilang na ang harbors/fairways at extensions nito.

“Sa loob ng panahong ‘yon, bibigyan sila ng PPA na magnilay-nilay kung paano nila mas mai-improve ‘yong serbisyo nila para hindi na mangyari ‘yong similar na insidente. In fact may parating pang isa pa sa January 6. Dahil suspendido ang permit to operate ng dalawang partido (Ben Line at TravelPeople) hindi sila makakapagserbisyo, ibang agent o service provider ang kukunin ng parating na cruise ship. Hindi natin papayagan na maulit pa ang ganitong insidente dahil nakakahiya sa mga bumibisita sa bansa,” paliwanag ni PPA General Manager Jay Santiago.

Nitong Lunes (Disyembre 18, 2023) nagpadala ng tugon ang pamunuan ng Ben Line Agencies matapos itong kuwestiyunin ng PPA hinggil sa nag-viral na reklamo mula sa isang pasahero ng MV Norwegian Jewel na naperwisyo dahil sa insidente na tinawag nitong “Cruise Chaos”.

Paliwanag ng Ben Line Agencies, ang TravelPeople ang may responsibilidad sa galaw ng mga pasaherong sakay ng cruise ship. Ang mga bus ng TravelPeople ay binigyan ng designated parking space para sa mga pasaherong nag-avail ng bus transfer services patungo sa airport o kanilang hotel. Gayunman, tanging 40% lang ng mga pasahero ang kumuha ng transport bus ng TravelPeople at marami ang gumamit ng sariling transportasyon na nakadagdag sa bilang ng mga sasakyang nasa loob ng port area.

Sa panig naman ng terminal operator na Asian Terminals Inc. (ATI), sinabi nito na walang abiso ang ship agent ng MV Norwegian na Ben Line Agencies na gagawin sa terminal ang baggage declaration. Ang dagdag na prosesong ito ay nagkaroon ng domino effect at naging sanhi ng pila ng mga pasahero na wala sa unang napagkasunduan.

Binigyang diin naman ni PPA GM Santiago, hindi katanggap-tanggap ang ganitong insidente lalo’t nagkaroon ng mga “pre-arrival meeting” upang mapaghandaan ang ‘turnaround call’ kung saan 2,500 mga pasahero ang bababa at 2,500 na pasahero rin ang sasakay sa cruise ship.

“Best Cruise Destination in Asia 2023 ang Pilipinas, sa PPA we have been improving our ports para ma promote rin ang turismo, kaya dapat nag iimprove rin ang partners natin sa pagseserbisyo sa mga pasahero. Gusto lamang po natin na itama ang mga naging kakulangan noon sa nag viral na post at nagpapasalamat rin kami kay Mr. Terible”, dagdag ni GM Santiago.

Muling magpupulong ang iba’t ibang ahensya para mapaghandaan ang panibagong cruise ship na dadaong sa Port of Manila sa January 6, 2024 kung saan higit 3,000 ang inaasahang turista na bababa. Mahalaga aniya ang “shared accountability” para sa mga ahensya na katuwang sa cruise operation.