Sinintensyahan ng Regional Trial Court Branch 33 ng Butuan City ang tatlong lider ng Kapa Community Ministry International Inc. ng habang buhay na pagkakakulong para sa syndicated estafa at pinagbabayad sila ng P195,000 na kabuuang danyos sa walong taong nagsampa ng kaso laban sa kanila.

Ayon sa Securities and Exchange Commission, inilabas ng Butuan City RTC Branch 33 ang desisyon laban kina Joel Apolinario, Cristobal R. Baradad, at Joji A. Jusay nitong Disyembre 12, 2023 para sa 8 counts ng syndicated estafa ngunit lumusot naman sina Junnie G. Apolinario at Jouelyn A. Del Castillo dahil may sapat na duda sa kanilang papel sa krimen.

Sa 37-pahinang desisyon ni Butuan City RTC Branch 33 Presiding Judge Isah Echem-Tangonan, sinabi niyang nandito ang la-hat ng elemento ng estafa. Nandiyan ang misrepresentation o false pretense sapagkat nanlinlang sila ng sinabi nila sa mga biktima na otorisado silang kumuha ng investments kahit pa nonstock corporation ang Kapa na isang religious corporation na walang permisong mangalap ng investments. Panlilinlang din ang kanilang pangangako na makatatanggap ang mga nag-invest ng 30% na buwanang kita habambuhay. Sabi ni Judge Echem-Tangonan, umasa ang mga biktima sa mga pinangako nito at nawalan sila ng pera.

“Clearly, accused Pastor Joel together with other co-accused Baradad and Jusay employed fraud or deceit by falsely pretending or misrepresenting that they autho¬rized by the SEC in pro¬fit-making business when in truth and in fact, they are not authorized to do being a nonstock corporation,” sabi ni Judge Echem-Tangonan.

Dagdag pa niya, ang pangakong 30% monthly interest ang dahilan kaya naman pinagkatiwala nila kina Apolinario ang kanil-ang mga ipon at hindi nila natanggap ang pinapangakong kita kahit pa ilang ulit na nila itong sinisingil. Kinatigan ng korte ang finding ng SEC na Ponzi scheme o pyrami¬ding scam ang ginagawa ng Kapa.

Si Apolinario na mas kilalang Pastor Joel ang founder at presidente ng Kapa samantalang sina Baradad at Jusay naman ang ilan sa mga incorporator nito.

Nagbabala ang SEC laban sa Kapa Community Ministry International noong pang 2018 at inisyuhan nito ng cease and desist order ng SEC noong Marso 2019. Nung Hunyo 2019, inisyuhan na ng Court of Appeals ng freeze order ang Kapa at nabawi ng SEC ang P100 milyong mga ari-arian na nakapangalan dito kasama na luxury cars, helicopter at iba pa.

(Eileen Mencias)