Tony Bishop sasagasaan dating team na Meralco

Standings W L

Magnolia 8 1

Phoenix 7 1

Meralco 6 1

San Miguel 5 3

Ginebra 4 3

NorthPort 5 4

TNT 4 4

Rain or Shine 3 5

Terrafirma 2 6

NLEX 2 6

Blackwater 1 7

Converge 1 7

Mga laro ngayong Biyernes:

(Smart Araneta Coliseum)

4:00pm – NLEX vs Blackwater

8:00pm – Meralco vs Ginebra

Balik ang karibalan ng Meralco at Ginebra sa nightcap ng PBA Commissioner’s Cup double-header sa Smart Araneta Coliseum ngayong Biyernes.

Ipinarada ng Bolts si Tony Bishop nang pahirapan ang Gin Kings at si Justin Brownlee sa finals ng Governors Cup noong 2021.

Walang Brownlee, hinugot ng Gins si Bishop.

Rumurolyo ang Bolts, naka-apat na sunod na panalo at 6-1 overall sapat para upuan ang third spot at lumakas ang tsansa sa top four na twice-to-beat sa quarterfinals pagkatapos ng 11-game eliminations.

Huling biktima ng Meralco ang Converge 105-99 noong Linggo.

“At least we are there already in the quarters,” ani coach Luigi Trillo. “But now we have a chance to get to the top two.”

Si Zach Lofton ang reinforcement ng Bolts, nakabalik na rin si Allein Maliksi. May Chris Banchero, Chris Newsome at Cliff Hodge pa sila.

Nadalawahang sunod ang Ginebra at napigil sa no. 5 sa 4-3 card. Mas mahaba-haba ang pahinga ng defending champions, Biyernes pa sila huling tumapak sa court nang masilat sa San Miguel 95-82.

Ang second unit ni coach Tim Cone na sina Sidney Onwubere, Von Pessumal, Raphael Cu, Stanley Pringle kasama si Bishop ang nag-maniobra sa 23-9 run para idikit sa 82-75 bago tumukod.

Dismayado sa inilaro ng kanyang starters na sina Bishop, LA Tenorio, Christian Standhardinger, Maverick Ahanmisi, Jamie Malonzo, inaasahan ni Cone na bubuwelta ang mga ito.

(Vladi Eduarte)