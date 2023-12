Tom Taus nagpaalam, nagpa-tribute kay Ronaldo Valdez

Makalipas ang ilang araw ng pagkamatay ni Ronaldo Valdez, nitong Miyerkoles ng gabi ay nag-post na si Tom Taus ng kanyang pasasalamat at pamamaalam sa taong tinuring niyang lolo sa showbiz.

Marami ang nag-abang sa pa-tribute ni Tom sa yumaong aktor na naging super close sa kanya noong child star pa siya.

“Thank you Tito Ronaldo,” ang caption ni Tom sa kanyang Instagram post kalakip ang dalawang black and white photos at video.

Solo picture ng yumaong aktor ang unang larawan, sumunod ang photo nila together at ang huli ay ang video nila na galing sa pelikulang ‘Cedie’ kung saan nag-dialogue si Tom as Cedie na, “Lolo, maraming salamat po.”

Binaha ng kalungkutan at pakikiramay ang nasabing post ni Tom sa IG.

Bago pa man makilala at mahalin bilang Lolo Sir nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa hit seryeng ‘2 Good 2 Be True’ si Ronaldo, una nang tumatak sa kaisipan at napamahal sa mga batang 90s ang batikang aktor dahil sa pagganap niya bilang mapagmahal na Conde o lolo ni Cedie sa 1996 blockbuster movie na ‘Cedie: Ang Munting Prinsipe’.

Noong March 17 this year namam ay flinex pa ng award-winning veteran actor ang pagkikita nila ng kanyang si Cedie. Masayang-masaya ito sa naging bonding nila ni Tom.

Pinost noon ni Ronaldo ang mga photos nila sa Instagram account niya na may caption na, “Before Eloy, there was Cedie. Reunited after 27 years!!! It was indeed a great catch up Tom!” Si Daniel ang tinutukoy ni Sir Ron na Eloy (character sa ‘2 Good 2 Be True’) sa post na ‘yon.

So touching!

(Ogie Rodriguez)