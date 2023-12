Team Baguio abot-kamay korona sa Batang Pinoy

ABOT-KAMAY na n City of Baguio ang makasaysayang ikaapat na sunod nitong overall title Huwebes ng gabi matapos umangat muli sa medal tally ng 2023 Batang Pinoy National Championships na ginaganap sa iba’t-ibang lugar sa Kamaynilaan.

Kinapitan ng three-time at defending champion na City of Baguio ang pangunguna sa natipon nitong kabuuang 17 ginto, 16 pilak at 28 tanso upang ihulog sa dalawang pilak na kalamangan ang dating lider na City of Cebu na mayroon namang 17 ginto, 14 pilak at 19 na tanso, nasa ikatlo ang City of Davao na 16 ginto, 14 pilak at 12 tanso.

“We still have gold medals not accounted for,” sabi lamang ni City of Baguio Sports Development Chairman Gaudencio “Gudz” Gonzales kung saan inaasahan nito ang pagwawagi sa mga paborito nitong combat sports na taekwondo, kickboxing, wushu muat that at archery.

“We are also in contention for the overall title in the PNG,” sabi pa ni Gonzales, sa unang pagkakataon na magagawa nitong maiuwi ang korona sa torneo para sa 18-anyos pataas na kinabibilangan ng mga kalahok na pambansang atleta.

(Lito Oredo)