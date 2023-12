Super happy sa Tate: Julia, Gerald ‘di sumawsaw sa hiwalayan

Hindi sumawsaw, o nakisali sina Gerald Anderson, Julie Barretto, sa usong-uso ngayon na hiwalayan.

Yes, ang paandar kamakailan na kesyo nanganganib na rin ang relasyon ng dalawa, lalo na at may mga lumabas na photo na magkasama sina Gerald at Barbie Imperial, na kuha sa ibang bansa, ay hindi nagkatotoo.

Katunayan, magkasama sina Gerald at Julia ngayon sa Amerika. At bonggang-bongga, dahil bitbit din nila ang kanilang mga mahal sa buhay.

May mga Instagram story nga si Gerald na kasama niya ang kanyang kapatid, ama, at iba pang kamag-anak.

Habang si Dani Barretto, kapatid ni Julia, ay may Instagram story rin, na kasama si Gerald, nanay niyang si Marjorie Barretto, mister niya, anak niya, at mga kapatid niyang sina Julia, Claudia, Leon, at Erich.

Oh, di ba? Isang bonggang family gathering nga ang dating ng mga photo na pinost nila, na mukhang matagal nilang pinaghandaan.

At yes, mukhang sa Amerika magpa-Pasko ang magdyowa, ha!

Kaya sa umaasam, umaasa, na sa hiwalayan din, o mangyayari rin sa JuRald ang breakup chuva, sorry na lang, dahil nananatiling matatag ang relasyon nila.

Bongga, di ba?