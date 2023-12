Pinatawan ng National Telecommunications Commission ng 30-day suspension order ang Sonshine Media Network International bunsod ng resolusyon ng Kamara de Representantes na nag-aakusa sa network sa paglabag ng kanilang prangkisa.

Sa isang press statement, binanggit ng NTC na nagpalabas sila ng show cause order na may kasamang 30-day suspension order noong December 19, 2023 laban sa Swara Sug Media Corporation (Swara Sug) sa ilalim ng business/trade name Sonshine Media Network International (SMNI).

Inatasan ng NTC ang Swara Sug na magpa¬liwanag sa loob ng 15 araw matapos matanggap ang kopya ng order kung bakit hindi ito papatawan ng parusang administratibo “for alleged vio¬lation of the condition of its authorities to comply with all the laws, rules and regulations of the land.”

Nauna rito ay nagpalabas din ang Movie and Te¬levision Review and Classification Board ng 14-day preventive suspension laban sa dalawang show ng SMNI, kabilang dito ang programa ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte.

Pinalagan naman ni Sen. Imee Marcos ang pinataw na suspensiyon ng NTC sa SMNI

Natanong ni Sen. Marcos kung sino raw ang takot sa SMNI at anong mga media entities ang mananatiling nagtataguyod ng kalayaan ng pamamahayag, pananalita at pag-iisip.

Ayon kay Marcos, bakit kailangang ipasara ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa kanila at hindi man lang binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag.

Nagtataka raw ang senadora kung paano nangyari na naglabas ng show-cause order ang NTC sabay bigay ng 30 araw na suspensiyon.