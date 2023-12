Sampalataya kay The Beast! Magnolia binigyan ng 3-year extension si Calvin Abueva

HINDI pa naglalaro si Calvin Abueva sa PBA Commissioner’s Cup, pumirma na ang do-it-all forward ng panibagong three-year contract sa Magnolia.

Talong taon ang bagong deal, pinirmahan ng The Beast nitong Miyerkoles ng gabi sa laro ng Hotshots at Terrafirma sa Smart Araneta Coliseum.

Kasama ni Abueva sa pirmahan ang agent niyang si Danny Espiritu at Magnolia team manager Alvin Patrimonio.

Bago ang season, inoperahan sa almoranas si Abueva, 35, at nagpagaling.

Nakakapag-ensayo na siya nitong December, inabot naman ng strained calf muscle at napahaba ang pagkaka-garahe.

Hindi pa ramdam ng Hotshots ang all-around game ng Kapampangan dahil nangunguna ang team sa torneo sa 8-1 card. Nakakabalik na rin mula thyroid illness ang Cabalen niyang si Ian Sangalang, tumabo ng 18 points, 9 rebounds sa 104-91 win sa Dyip.

Sa Sabado ang susunod na laro ng Magnolia laban sa Converge, kahapon ay sinuri si Abueva kung pwede nang bumalik.

“We will decide by tomorrow, if the PTs (physical therapist) approve na maglalaro na siya, he will play on Saturday,” ani coach Chito Victolero pagkatapos ng Terrafirma game. (Vladi Eduarte)