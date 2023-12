Sabik na sabik kay lodi! Faith Nisperos pangarap maging kakampi si Alyssa ‘Phenom’ Valdez

UMAASANG darating ang panahon na matutupad ang malaking pangarap ni Akari Chargers star spiker Faith Nisperos na makakasama ang iniidolong si three-time collegiate at pro-ranks conference MVP Alyssa Valdez sa iisang koponan.

Ito ang inilahad ng 5-foot-11 Davaoena sa teaser ng programa ni Valdez sa Pilipinas Live original series na Aces, kung saan matindi ang pagnanais ni Nisperos na makasama sa isang koponan si Alysssa, na kasalukuyang humahataw pa sa newly-crowned second All-Filipino Conference champions na Creamline Cool Smashers.

“That would be you, of course,” bulalas ng 23-anyos na outside hitter patungkol sa kanyang pangarap na maging kakampi sa PVL o maging sa national squad si Valdez. “Iba pa rin na someone I idolized, I looked up to. To be actually on the same court, lalo na representing the country, that would be one dream come true.”

Parehong nanggaling sa Ateneo De Manila University sina Nisperos at Valdez, na parehong pinagbidahan ang koponan sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament, kung saan nakapagbigay si Valdez ng dalawang kampeonato sa Katipunan-based lady squad, habang may third place finish naman si Nisperos.

Hindi maipagkakailang mahirap pang matupad ang kagustuhan at pangarap ni Nisperos sa kasalukuyang estado sa Premier Volleyball League (PVL) dahil parehong pambato ito ng kani-kanilang koponan.

Subalit maaaring maging makatotohanan ang pagsasama nila sa Philippine national team, kung saan parehong naging miyembro ang ang mga manlalaro. Gayunman, patuloy pa ring mag-uupakan sa paluan ang dalawang panig hangga’t hindi nabubuo ang national squad.

Naging parte si Nisperos ng national squad simula noong 2014 sa Asian Girls U17 Volleyball Championship para sa Nazareth School of National University (NSNU), bago lumipat sa Ateneo. Kasama rin si Nisperos sa Rebisco Philippines na sumabak sa 2021 Asian Women’s Club Volleyball Championship, gayundin sa 2023 Asian Women’s Volleyball Challenge Cup kasama ang mga kakampi sa Akari.

Matagal namang miyembro ng national team si Valdez sapol pa noong 2008, kung saan parte ito ng bronze medal finish sa 2019 ASEAN Grand Prix – Second Leg sa Santa Rosa, Laguna, habang makailang ulit din itong naging kapitana ng National Team at nakatanggap ng iba’t ibang parangal at pagkilala sa buong bansa.

(Gerard Arce)