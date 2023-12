PSC Chairman Richard Bachmann, SBP President Al Panlilio magtutulungan para palakasin basketball

IPINAGPASALAMAT ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard Bachmann ang pagkakaloob ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) ng mga flooring na ginamit ng internasyunal na pederasyon sa basketball sa pagsasagawa sa bansa ng nakalipas na FIBA World Cup 2023.

Tinanggap mismo ni Bachmann, na kabilang sa organizing committee ng FIBA World Cup 2023 bago napili bilang chairman ng ahensiya ng gobyerno sa sports, ang deed of donation para sa modernong uri ng flooring mula kay SBP President Alfredo Panlilio at SBP Executive Director Erika Dy.

“Our national athletes and basketball players, especially those in the collegiate leagues can now benefit from these flooring,” sabi ni Bachmann.

Ang flooring, na ginamit na practice facility sa ginanap na pagho-host ng Pilipinas sa FIBA World Cup, ay permanente na sa Ninoy Aquino Stadium. Dalawang flooring ang nakatakda pang makuha ng PSC para naman sa dalawa pa nitong pasilidad na nasa Rizal Memorial Coliseum sa Vito Cruz, Manila at sa PhilSports Arena sa pasig.

Nagsagawa din ng clinic ang SBP sa pangunguna ng Special Assistant to the President of SBP at dating PBA coach na si Ryan Gregorio.

(Lito Oredo)