Pagtataguyod sa kalusugan ng mga Pilipino ngayong holiday season

Bilang Chair ng Senate Committee on Health, nagpatawag tayo ng public hearing sa Senado noong December 18 para alamin ang anumang updates ukol sa tumataas na kaso ng respiratory illnesses sa bansa kasama na ang COVID-19, influenza, pneumonia at iba pa. Hinikayat natin ang gobyerno na maging handa sa anumang pagsubok na pangkalusugan na maaari nating kaharapin, lalo na ngayong Holiday season.

Mahalaga na maunawaan ng publiko ang mga sintomas at kaibahan ng mga sakit na maaaring kumalat para sa kanilang tamang pag-iingat at pagtugon. Sa kabila ng mga hamon na ito, patuloy kong hinihikayat ang ating mga kababayan na boluntaryong magsuot ng face mask kung hindi naman ito nakakasagabal. Mahigit dalawang taon na tayong naging disiplinado sa pagsusuot nito, at mahalaga na panatilihin natin ang disiplinang ating natutunan para hindi na maulit ang mga mahirap nating pinagdaanan noong kasagsagan ng pandemya.

Samantala, bilang bahagi naman ng ating paghahanda sa nalalapit na Pasko, dapat din nating bigyang-pansin ang ating mga nakaugalian sa pagkain. Hinikayat ko ang lahat na umiwas sa mga pagkaing ‘ma’—mataba, maalat, at matamis. Mahalaga na in moderation lang ang pagkain para makaiwas sa anumang sakit. Bilang paghahanda rin sa darating na Bagong Taon, nagpapaalala tayo sa lahat na mag-ingat at umiwas sa paggamit ng paputok. Tandaan natin na ang pinakamagandang maireregalo natin sa ating kapwa at pati sa ating sarili ay ang maayos at magandang kalusugan.

Samantala, ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan, pakikipagtulungan at pagmamalasakit sa kapwa. Kaya patuloy tayo sa pagbibigay ng serbisyo at tulong sa ating mga kababayan sa iba’t ibang panig ng bansa.

Noong December 14, naging guest speaker tayo sa Seventh-Day Adventists Wide Ministerial Year-end Fellowship na ginanap sa Silang, Cavite. Ipinaalala natin na ang serbisyo sa kapwa ay isang paraan ng serbisyo sa Diyos, anuman ang ating pananampalataya.

Nakatanggap din tayo ng Agape Award mula sa Golden Globe Annual Awards for Business Excellence and Filipino Achievers noong December 15. Labis ang aking pasasalamat sa pagkilalang ito, at nananatili pa rin ang ating dedikasyon sa pagtulong may award man o wala.

Kasama naman si dating pangulong Rodrigo Duterte, dinaluhan natin ang Year-end Gathering and Oath Taking para sa mga bagong opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan na ginanap sa Taguig City noong December 16.

Naging bahagi rin tayo ng pagbubukas ng 2023 Batang Pinoy at Philippine National Games na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila noong December 17. Bilang Chair ng Senate Committee on Sports, full support ako sa programa para sa pagpapaunlad ng sports sa grassroot level, na naglalayong tulungan ang ating mga atletang may potensyal, at mailayo rin ang mga kabataan sa masasamang bisyo. Get into sports, stay away from drugs to keep healthy and fit!

Naging panauhing pandangal din ako sa ika-95 na anibersaryo ng National Center for Mental Health sa Mandaluyong City kasama sina Senators Bato dela Rosa at Win Gatchalian noong December 18. Bumisita rin tayo sa Malasakit Center doon at namahagi ng almusal sa mga pasyente at frontliners doon. Pinahalagahan natin ang importansya ng mental health sa ating pangkabuuang kalusugan.

Pagkatapos ay dumalo tayo sa pagpupulong ng Vice Mayors League of the Philippines na ginanap sa Manila. Bagama’t magkakaiba ang aming tungkulin, iisa ang aming layunin na magbigay ng pinakamahusay na serbisyo sa ating mga kababayan.

Noong December 19, bumisita tayo sa Carranglan, Nueva Ecija kasama si Cong. GP Padiernos at nanguna sa pamamahagi ng tulong sa 888 na mahihirap na residente. Saksi rin tayo sa blessing ceremony ng itinayong gymnasium sa Brgy. Puncan. Nagtungo rin tayo sa Cebu para mamahagi ng tulong sa 1,575 pamilyang biktima ng sunog sa Brgy. Pusok, Lapu-Lapu City, kasama sina Mayor Ahong Chan, Congw. Cindi Chan at iba pang opisyal.

Kahapon, December 20, nagtungo naman tayo sa Tacurong City sa Sultan Kudarat kasama si Mayor Joseph Lechonsito para sa ribbon-cutting at turnover ng Super Health Center doon. Binisita rin natin ang ilan sa mga proyektong ating sinuportahan sa bayan gaya ng solar lights project, pati na rin ang ribbon-cutting ng dialysis center sa Barangay Poblacion at Tacurong Tatap Center na mga inisyatibo ng lokal na pamahalaan. Namahagi rin tayo ng tulong sa ilang indigents sa nasabing lungsod.

Napuntahan din ng ating Malasakit Team ang iba’t ibang komunidad at tumulong sa mga biktima ng sunog, kabilang ang 108 sa Bacoor City, Cavite; 28 sa Ipil, Zamboanga Sibugay; 95 residente ng Brgy. Gusa, Cagayan de Oro City; at walo sa Brgy. Central, Mati City.

Inalalayan din natin ang pagbangon ng mga biktima ng bagyong Egay sa Iloilo, kabilang ang 63 residente sa Lambunao; 33 sa Calinog; 78 mula sa Oton, Leon, at Maasin; 192 mula sa Antique; at 200 naman mula sa Banga, Makato, Nabas, Tangalan, at Madalag, Aklan. Tumulong din tayo 83 na fire victims sa Iligan City; at 468 na nabiktima noon ng bagyong Paeng sa Lebak, Sultan Kudarat; pati na rin ang 130 residente sa Abulug, Cagayan na bumabangon mula sa epekto ng bagyo noon. Bukod sa ating tulong, nabigyan din sila ng ayuda mula NHA bilang bahagi ng programang ating isinulong upang matulungan sila sa pagbili ng mga materyales tulad ng pako at yero para sa muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan.

Nabigyan din natin ng dagdag na tulong ang mga nawalan ng trabaho, kabilang ang 205 sa Tuguegarao City, Cagayan, sa tulong ni Vice Governor Boy Vargas; 50 sa Pasig City kasama si Councilor Kiko Rustia; 57 sa Mamburao, Occidental Mindoro kasama si Governor Eduardo Gadiano; 508 sa Mabini, Batangas, kasama si Congresswoman Jinky Luistro; 89 sa Nasipit, Agusan del Norte kasama si Governor Angel Amante; 195 sa Garcia Hernandez, Bohol kasama si Board Member Tita Baja; 430 residente ng Tangub City, Misamis Occidental kasama si Mayor Ben Canama; at 169 sa Catanauan, Quezon kasama si Mayor Jorenz Dioquino. Bukod sa ating tulong, nabigyan din sila ng pansamantalang trabaho mula sa DOLE.

Tumulong din tayo sa maliliit na negosyante. Sa Pangasinan, tinulungan natin ang 25 sa Urbiztondo; 27 sa Mangatarem; 48 sa Bautista, at isa 71 sa Calasiao. Dagdag pa rito, tumulong din tayo sa 65 sa General Luna, Quezon Province; at 15 sa Maasim, Sarangani. Nagbigay rin ang DTI ng livelihood kits sa naturang beneficiaries.

Nagbigay rin tayo ng dagdag na suporta sa 150 TESDA graduates sa Danao City, Cebu. Namahagi rin tayo ng Christmas tokens sa ilang residente ng Quezon City, kasama si Councilor Mikey Belmonte.

Sa huli, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong darating na Pasko at Bagong Taon. Patuloy tayong magtulungan at magmalasakit sa isa’t isa, at magkaisa tayo sa pagtataguyod ng mas ligtas, malusog at magandang kinabukasan para sa ating bansa.