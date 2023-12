P5.7-T anti-inflation budget pirmado na

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Masaya kong ibinabalita sa inyo na nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. ang 2024 General Appropriations Act (GAA) na naglalaman ng P5.768 trilyong budget para sa susunod na taon.

Ang 2024 GAA ang magiging pundasyon para sa patuloy na pagbangon ng Pilipinas mula sa pandemya at panlaban sa inflation o tumataas na presyo ng bilihin. Ito na siguro ang pinakamagandang pamasko ni Pangulong Marcos sa sambayanang Pilipino.

Nakapaloob sa national budget ang legacy projects ni Pangulong Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez tulad ng Legacy Food Security, Legacy Specialty Hospitals, at Legacy Housing para sa mahihirap.

Ang Legacy Hospitals ay kinabibilangan ng special treatment centers na itatayo sa bawat lalawigan upang magbigay ng libreng serbisyo medikal sa mga pasyante, lalo na yung mga nasa malalayong lugar.

Sa pamamagitan nito, hindi na kailangan pang lumuwas ng Maynila para magpagamot sa mga espesyalista sa Philippine Health Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines at Philippine Children Medical Center dahil magkakaroon na ng katulad na pasilidad sa mga strategic locations sa bansa.

Sa mga special hospitals na ito, libre ang pagpapakonsulta at pagpapagamot at may mga specialized medical equipment pa na nakapokus sa partikular na sakit.

Natalakay na rin natin sa nagdaang kolum ang Legacy Food Security na layong maipatupad para sa supisyenteng pagkain sa bansa gayundin ang Legacy Housing para sa pabahay ng mga maralitang Pilipino.

Sa 2024 GAA, naglagay din po tayo ng budget para labanan ang inflation sa bansa, lalo pa’t maraming sektor ng lipunan ang hindi naaabutan ng ayuda ng gobyerno. Pinondohan natin ng P60 bilyon ang bagong programang tinawag nating Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP para sa mga tinatawag nating ‘near poor’’ – yung may trabaho ngunit hindi sapat ang kita.

Ang mga manggagawang kumikita lamang ng P23,000 kada buwan pababa ay makakatanggap ng anti-inflation ayuda na nagkakahalaga ng P5,000. Malaking tulong ang P5,000 upang mapagaan ang financial burdens ng marami nating kababayan. Bukod pa ito sa programang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program at maging ang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations para sa pinakamahihirap nating kababayan.

Nagpapasalamat ako sa mga kasamahan natin sa Committee on Appropriations gayundin sa iba pang miyembro ng Mababang Kapulungan ng Kongreso. Salamat din sa Bicameral Conference Committee dahil sa walang kapaguran nilang pagtatrabaho para agarang matapos ang General Appropriations Bill.

Bago matapos ang pitak na ito, nais ko lang ibahagi na kamakailan lamang ay inilunsad natin ang large-scale corn production project para sa animal feeds upang mapataas ang kita ng mga magsasaka sa Bicol Region.

Mula sa tradisyunal na pagtatanim ng palay, tutulungan natin ang mga magsasaka na magtanim ng mais na ipoproseso bilang animal feeds. Malaki po ang demand sa mga animal feeds kaya madadagdagan ang kita ng mga kababayan nating magsasaka.

Noong Disyembre 7, pinangunahan natin ang konsultasyon sa irrigators association at mga rainfed farmers tungkol sa large-scale corn production para sa animal feed sa Albay. Umabot sa 125 magsasaka mula sa bayan ng Polangui, Guinobatan, Ligao City, Oas, Camalig, Daraga, Tabaco City, at Sto. Domingo, at mga kalapit na probinsya ng Sorsogon, Camarines Sur, at Camarines Norte ang dumalo sa konsultasyon.

Dumalo rin sa pagpupulong sina Department of Agriculture (DA) Regional Rice Coordinator Earl Vincent Vegas, Kim Joneh Antioquia, na kumatawan kay Regional Corn Coordinator Engr. Amabel Bombase, at Engr. Dennis De Vera, Regional Irrigation Manager ng National Irrigation Administration.

Nais nating mapaganda ang buhay ng mga magsasaka sa rehiyon sa pamamagitan ng programang magbibigay sa kanila ng pagkakataong maparami ang kanilang produksyon.

Samantala, dahil sa nalalapit na Pasko, abangan ninyo ang pagdalaw ng Ako Bicol Party-list sa inyong lugar dahil maghahatid kami ng mga regalo sa mga kababayan nating Bicolano.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano! Maligayang Pasko sa inyong lahat!