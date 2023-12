Negatron no more! Ano ang mga instant happiness tips para iwas nega sa 2024?

NAKAKALOKA ang mga sunud-sunod na kaganapan sa bagong programa ng Teletabloid na KaLogan! Kasama pa rin ang pambansang pantanggal umay na si Kaka Marc Logan at DJ Malen Dy (Dats me). Nasa pangatlong linggo na tayo pero overload pa rin ang hatid na kulitan, bardagulan, at halakhakan ng inyong all-time-favorite KALOGS.

Miyerkules, December 20, 2023 ay nakasama natin ang Transformational Life Coach na si Coach Libni Fortuna. Inisa-isa niya ang mga iwas-nega tips na pwede nating gawin para bongga ang pasok ng bagong taon. Una sa listahan ay ang pagtanggal ng mga negang tao na wala umanong magandang ambag sa buhay natin. Ayon kay Coach Libni, importante ang Healthy Bounderies lalo na sa pamilya.

“Disconnect po tayo sa mga negative na tao kasi it’s important po that we protect of beliefs kasi yung pinaniniwalaan po natin nagiging reality natin.. Disconnect from people who are not adding value sa buhay natin”

Isa pang tip ni Coach ay ang pag-acknowledge sa nararamdaman. Aniya, mahalaga rin na iiyak natin ang lungkot at ilabas ang nararamdamang tensyon sa katawan.

Pangatlo ay ang pagbibigay ng effort para maging masaya. Kailangan na may gawin umano tayong paraan at sapat na pahinga para iwas-nega. Idiniin ni Coach na HINDI instant ang happiness kaya kailangan din nating mag effort para sumaya.

“Acknowledge your sadness. Iiyak mo. Kailangan nilalabas sa katawan.”

Isa pang tip ni Coach Libni ay ang pagsulat sa papel ng nararamdaman o emosyon lalo na kapag may mabigat na naiisip. At huli, piliing ipagpasalamat ang lahat ng bagay at lahat ng emosyon na nararamdaman.

“Be grateful sa lahat ng nararamdaman. Hanapin ang mga bagay na dapat ipagpapasalamat”

Maaaring ma-contact si Coach Libni sa IG @libnifortuna, @thesafespaceph, Spotify, at sa kanyang mobile number 09171549114.

