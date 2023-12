Inalarma ng Philippine Embassy ang mga Pilipino sa Malaysia na mag-ingat dahil sa tumataas na mga kaso ng COVID-19 sa naturang bansa.

Nakasaad ang alarma sa advisory na inilabas ng embahada nitong Miyerkoles, Disyembre 20.

Base umano sa Malaysian Ministry of Health, nakapagtala ng mahigit 33,000 kaso ng COVID-19 sa kanilang bansa mula Disyembre 3 hanggang 16.

Ayon sa Philippine Embassy, biglang sumipa ang mga kaso ng COVID-19 sa Malaysia subalit kaya naman itong tugunan ng pamahalaan at nakahandang kanilang mga pasilidad kung kailangan.

Pinayuhan ng embahada ang mga Pinoy sa Malaysia na bigyan ng proteksyon ang kanilang sarili laban sa COVID-19 gaya ng pagsunod sa mga protocol tulad ng social distancing, pagsuot ng face mask kapag nasa mga matataong lugar at magpaturok ng booster, lalo na ang mga nasa high-risk category.

Nilinaw ng embahada na wala namang report ng bagong COVID-19 variant sa Malaysia maliban sa Omicron at mga sub-variant nito.

“The predominant Omicron sub-variants in Malaysia are the XBB.1.16, XBB.1.5, and EG.5.5, which are known to be highly transmissible, but generally do not result in severe cases,” ayon sa Philippine Embassy.

Pinaalalahanan din ang mga Pinoy na mayroong ibinibigay na booster shot ang pamahalaan ng Malaysia para sa lahat at kailangan lamang magtakda ng appointment sa pamamagitan ng MySejahtera app o puwede rin mag-walk in sa mga health facility na nagbabakuna.