Mga cheater daw: Daniel, Andrea damay sa issue nina Rob at Herlene

Matapos ngang pagpiyestahan sa social media nitong Miyerkoles ang mga diumano’y screenshots ng mga private convo nina Rob Gomez at Herlene Budol ay sila na nga ang naging bagong sentro ng libangan ng netizens.

Kalat na kalat at trending ang mga memes about cheating.

May mga photoshopped na larawan na kinaaliwan ngayon sa online world. Una, ‘yung kinokoronahan ni Andrea Brillantes si Herlene na ang gustong ipahiwatig ay ipinasa na raw ng una ang korona sa huli.

Sa pangalawang picture, makikita naman si Daniel Padilla na sinasabitan ng sash si Rob bilang bagong ‘Mr. Cheater’. Kaloka!

Kasama ng mga gawa-gawang pictures ang caption na, “After reigning for 21 days, Andrea Brillantes passes her crown today, December 20, to Herlene Budol. Meanwhile, Daniel Padilla crowned his successor Rob Gomez as Mister Cheater International for the month of December.”

“Ayan, may title ka na! Hindi ka na runner-up Hipon Girl.”

May dagdag pang caption sa larawan ni Budol na, “Congratulations Queen Herlene keep disappointing us.”

“Ang suwerte nina Daniel at Andrea, may bagong pagkakaabalahan na ang mga netizens.”

Sey naman ng nagtatanggol kay Blythe, “Kila Rob at Herlene may ebidensiya, kay Andrea at DJ wala, kaya tigilan nyo si Blythe no!”

Mahusay ang pagkaka-edit ng mga photos kaya aakalain mong totoo talaga.

Alam naman ng netizens na fake ang mga ito, pero super share at komento pa rin sila.

Kung matatandaan, unang binash sa social media si Herlene matapos nitong gawing katatawanan ang mga beauty pageant na sinalihan niya.

Inakusahan siya ng netizens noon na dino-dog show lang daw ng Kapuso star ang mga beauty contest at hindi ito talaga serious sa kanyang pagiging beauty queen.

Na isyu na rin siya kay Rob na leading man niya sa ‘Magandang Dilag’ pero nag-deny na siya noon.

Pero kapansin-pansin ang tinginan at galawan nila ng aktor nang dumalo si Herlene sa gala premiere ng ‘Shake. Rattle & Roll Extreme’ sa Market! Market! para suportahan si Rob.

‘Yun na!

(Ogie Rodriguez)