Humingi ng paumanhin si Presidential Assistant for Strategic Communications Cesar Chavez sa kumalat na pekeng proklamasyon na nagdedeklara umano sa December 22 bilang half-working day.

“Apologies. I also posted a content that was not first verified by me,” saad ni Chavez sa isang statement.

“For the confusion, the blame should be on me. I take full responsibility for this,” dugtong pa niya.

Sa isang radio interview naman, sinabi ni Chavez na natanggap lamang niya ang pekeng proklamas¬yon pero ang pagkakamali niya ay pinost niya ito at hindi bineripika.

Ang nasabing deklarasyon, ang Proclamation No. 427, ay kumalat online at pinatulan maging ng iba pang ahensiya ng go-byerno at mga local government units nang i-share nila ito.

Si Chavez ang unang government official na nag-post ng proklamasyon sa kanyang Facebook page.

Ang nasabing proklasyon ay dineklara ng Malacañang nitong Huwebes na isang peke.

“It’s fake po,” saad ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil sa mga reporter.

Sa Facebook page, binanggit ng Official Gazette of the Republic of the Philippines na: “This proclamation lacks official verification or recognition by the government. Please rely on official government sources for accurate information and refrain from disseminating unverified claims.”

Nakasaad sa pekeng proklamasyon na dahil sa sobrang bigat ng trapik, makabubuting isuspinde ang trabaho sa gobyerno sa buong bansa.

(Prince Golez)