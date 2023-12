Libong pamilya sa Maynila pinasaya ng pilantropo ngayong Pasko

Naramdaman ng mga taga-San Nicolas, Manila ang pagmamahal at suporta ni Ms. Virginia Rodriguez ng maghatid siya ng mga regalo sa halos isang libong pamilya sa kanilang lugar.

Sa pangunguna ni Ms. Virginia, naisagawa ang munting paskuhan sa San Nicolas sa tulong ni Fr. Douglas Badong ng Nuestra Senora de la Soledad de Manila Parish kaagapay din ang mga miyembro ng Hijos Del Nazareno MBBN.

Hindi rin maialis ang tuwa sa halos limang-daang kabataan ang nakibahagi sa Children Feeding program ni Ms. Virginia Rodriguez.

Sa mahigit na dekadang mabuting gawain ni Miss Virginia, hindi na nawawaglit sa kanya ang mga batang paslit na halos walang makain sa daan sapagkat alam niya na ang mga ito ay magiging bahagi ng lipunan na maaring makatulong sa pag-unlad ng bayan.

Isang pagsaludo mula sa amin dito sa San Nicolas Manila sa inyong mabuting gawain sa ating bayan, Ms. Virginia Rodriguez.

Ayon kay Miss Virginia, ang pasko ay pag-ibig, pagpapatawad at pagbibigay sa kapwa.

“Magbigay po tayo o mag-share ng blessing sa mga less fortunate po nating mga kababayan” ani Miss Virginia.

Likas kay Ms.Virginia ang pagiging matulungin sa kapwa, kahit hindi pasko ay palagian siyang nagbabahagi ng kanyang blessing at higit sa lahat ang kanyang adbokasiya sa pagpapalaganap at pagsusulong ng Organic Farming, hangaring makatulong sa libu-libong Magsasaka at mapababa ang presyo ng bilihin sa bansa.