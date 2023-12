Leonard Grospe binura sariling record, Quendy Fernandez nilangoy 6th gold

BINURA ni national athlete Leonard Grospe ang sariling record sa high jump, habang kinampay ni Quendy Fernandez ang pang-anim na gintong medalya sa nagaganap na Philippine National Games (PNG) Finals sa PhilSports Complex sa Pasig City.

Inilista ni 22-year-old Grospe ang bagong national record na 2.20 metro sa men’s open high jump nitong Miyerkoles ng gabi sapat upang masungkit din ang gold medal.

Niluma ni Grospe ang 2.18 metro nito na inilista noong June 3, 2023 sa Pinoy Athletics Summer Series Meet na ginanap sa Lingayen.

Binasag muna ng 2.18 metro ni Mapua University varsity squad member Grospe ang 2.17m na naitala ni Sean Guevara noong April, 2005 sa National Open na nilaro sa Maynila.

Nasikwat naman ni Ernie Cabanza Calipay ng Mandaluyong ang silver medal sa ipinasang 2.06m, habang bronze si Janry Ubas na isa ring national athlete (1.90m).

Sapol naman ni 18-year-old tanker Fernandez ng Puerto Princessa City ang pang-anim na ginto nang makipagkampihan kina Maglia Jaye Dignadice, Pearl June Daganio at Cindy Fernandez sa women’s 18 & over 200-m freestyle relay kahapon.

Hindi inaasahan ni Fernandez na makukuha nila ang gintong medalya dahil bukod sa pagod na sila ay mabibilis at malalakas ang kanilang nakatunggali.

“Super happy po, unexpected po ako kasi katatapos lang ng UAAP at sobrang pagod po,” saad ni Fernandez na pambato ng University of the Philippines at reigning UAAP Rookie MVP.

Naikuwintas ni Fernandez ang anim na gold at isang silver. (Elech Dawa)