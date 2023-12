Kelvin pinagpiyestahan ang nakaumbok na ‘sandata’

Pinagpipiyestahan sa social media ang nakaumbok na ‘sandata’ sa pantalon ni Kelvin Miranda, ha!

Dakilang lahi raw si Kelvin, komento ng netizens.

Kuha ang mga video at larawan sa Binirayan Festival sa San Jose, Antique nitong Martes ng gabi.

Pinag-uusapan ang pagka-‘daks’ daw ng aktor na parang sumikip daw ang suot nitong pantalon dahil nga sa kanyang ‘sandata’.

May mga accla pa na inugnay ang trending na pictures, videos ni Kelvin sa pinag-usapang blind item na binook umano ng isang isang foreign singer ang isang Pinoy actor, ha.

Si Kelvin kasi ang itinuturo ng mga Marites na aktor sa BI. Pero dinenay na ito mismo ng Kapuso actor weeks ago.

“Wow, Bongga naman pala ng notes niya kaya worth it ang 2M.”

“Felix Bakat khit nka pants. Daks ba talaga??? “

“Nasa pantalon ang brilyante ng tubig.”

“Tanaw na tanaw kung nasaan ang brilyante ng tubig.”

“Di ba? At least game na game sya at mapagbigay. Hindi KJ! Alam nya na may market siya, dahil dito nagustuhan ko na sya. sanaol.”

Hinahangaan din ang aktor dahil sa pagiging game na game nito sa pakikipagharutan on stage sa isang fan na miyembro ng LGBTQ.

Hinarana rin ni Kelvin ang beauty pageant finalists ng Lin-Ay Kang Antique 2023 na nagpakilig rin sa mga tagaroon.

Ang bongga ni Kelvin, ha!

‘Yun na!