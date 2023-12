Karera Tips Ni JP Gonzales

Disyembre 22, 2023 – Biyernes

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 7 Feel The Burn, 2 Sir Timothy, 3 Galactus/Leviathan, 4 Old Forest

R02 – 6 My Dear Magnolia, 1 Kusing, 3 Double Time, 5 Action Rules

R03 – 8 Caraga Wonder, 3 Happy Maggie, 1 My Dad Bogart, 2 Crazy Collin

R04 – 1 Performance Gear, 7 American Dream, 2 Full Control, 6 Queen Louise

R05 – 5 Distant Thunder, 3 Super Spunky, 1 Kaboom, 2 Destiny

R06 – 3 Step Bell, 6 Tears Of Joy, 5 French Leather, 1 Classic Gee

R07 – 12 Sun Dance, 11 Grand Monarch, 7 True History, 9 El Mundo

R08 – 3 Sultanov, 5 Bagay Na Bagay, 8 Twinkle Toes, 4 Little Ms Saturday

R09 – 8 Stay Funny, 1 Monument, 12 Swakto Power Duo, 5 Kalanggaman Island

Solo Pick: Feel The Burn, My Dear Magnolia, Caraga Wonder, Sun Dance, Sultanov

Longshot: Performance Gear, Stay Funny