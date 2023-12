Coco nagbigay ng P500K, kotse sa ‘BQ’ staff

Sobrang touch si Ate Gay aka Gil Morales sa pagmamahal na binibigay sa kanya ni Coco Martin.

Naging paborito nga ni Coco si Ate Gay, na nakasabay niya sa isang ‘byahe’ at agad-agad nga ay kinuha siya para maging cast ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

At ang dapat sana ay maiksing exposure lang, bilang preso, hayun nga at humaba nang humaba. Hanggang ngayon nga ay nagti-taping pa rin si Ate Gay, ha!

At ang mas bongga, si Ate Gay rin ang kinuhang host ng Christmas party ng ‘Batang Quiapo’ at humiling din na isama pa si Boobay, na kilalang Kapuso. Oh, di ba? Bongga!

Anyway, lalong bumilib, at tumindi ang pagmamahal ni Ate Gay kay Coco, noong masaksihan nga niya ang pa-Christmas party nito sa staff, cast ng serye nila.

“Thank you Boobay (Norman Balbuena) at sinamahan mo ako na mag-host sa Christmas party ng ‘Batang Quiapo’. Kasi request ni Coco na makasama ko siya.

“Ang tarayyyy ng pa-Christmas party ni Coco sa staff. May P500,000 na, may pa-kotse pa si Direk Coco.

“Kaya siya pinagpapala talaga. Ang bait niya. Ang generous pa!” sabi ni Ate Gay.

Oh, di ba? Well, noted naman talaga na generous si Coco noon pa man.

Di ba nga, kahit sa mga press noon, isa si Coco sa talagang nagpapaulan ng biyaya lalo na kapag Pasko.

At bukod pa riyan sa binibigyan talaga niya ng trabaho ang mga artistang bakante, o `yung matagal nang walang ginagawa.

So, bongga, di ba?

Siyempre, happy si Boobay sa naging karanasan niya sa Christmas party ni Coco.

“Thank you very much po Ate Gay. I love you!” sabi ni Boobay kay Ate Gay.

“Mahal kita. Mahal ka ni John Estrada. Txt ka daw niya!” sabi naman ni Ate Gay kay Boobay.

Bongga naman!

(Dondon Sermino)