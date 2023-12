Bigatin ang backer! Altas susuportahan ng SMC, Olsen Racela uupong coach

MALAKING pagbabago ang nakatakdang maganap University of Perpetual Help System Dalta Altas men’s basketball team sa darating na edisyon ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) tournament matapos maglahad ng suporta ang kumpanyang San Miguel Corporation (SMC) upang makatulong na mahanap ang kauna-unahang kampeonato sa collegiate league.

Ito’y ayon kay outgoing head coach Myk Saguiguit sa panayam ng Abante Sports, kung saan tatayong bagong head coach si Baranggay Ginebra San Miguel assistant coach Rodericko Cesar “Olsen” Racela.

“It’s in working progress,” paglalahad ni Saguiguit kahapon sa mensahe nito sa Abante Sports patungkol sa malaking pagbabago sa basketball program ng Perpetual Altas. “May transition na on the head coaching. He’s (Racela) [on the position] [and] wala pang ibinibigay na position sa akin,” dagdag ni Saguiguit kasunod ng 10-8 kartadang pagtatapos sa 99th season para sa ika-lima at ika-anim na pwesto katabla ang season host Jose Rizal University Heavy Bombers.

Sa kasaysayan ng Perpetual Altas ay hindi pa nagagawang magkampeon matapos dalawang beses makapasok sa ffinals noong 1988-89 at 89-90 na season, kung saan tinalo ng San Sebastian College-Recoletos Golden Stags, na pinagbidahan nina PBA great Rene “Bong” Hawkins, Jr., 1989 NCAA MVP Eric Quiday at Ronald Sy.

Matatandaang nagbigay ng buong suporta ang SMC franchise sa koponan ng Colegio de San Juan de Letran noong 2018 sa tulong ni Alfrancis Chua, hanggang sa makatulong itong makapagbigay ng three-peat na kampeonato noong 2019, 2021 at 2022, hanggang sa bitawan ang sports program nito at inilipat ang kanilang suporta sa University of Santo Tomas Growling Tigers nitong 2023 para sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

Nangangahulugang lalakas ang recruitment program ng Las Pinas-based squad sa NCAA upang matapatan ang mga powerhouse team tulad ng newly-crowned champion na San Beda University Red Lions, College of Saint Benilde Blazers Lyceum of the Philippines Pirates at Mapua University Cardinals.

Tanging sina Jielo Razon at Jasper Cuevas lamang ang lalabas sa koponan sa susunod na season at maaaring magbago pa umano ang kasalukuyang lineup na binubuo nina Christian Pagaran, Art Roque, John Abis, Marcus Nitura, Mark Omega, JP Boral, Angelo Gelsano, Rey Barcuma, Jearico Nunez, Nat Sevilla, Richard Movida, Carlo Ferreras at Kyle Thompson, utol ni Ginebra star Scottie Thompson.

“I still don’t know about new recruits,” saad ni Saguiguit, na matagal tumayong deputy coach hanggang sa pormal na paupuin sa pwesto noong Disyembre 2020 matapos palitan si Frankie Lim.

(Gerard Arce)