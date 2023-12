Bench players ang sumalba! Heat coach Erik Spoelstra matindi sa ‘magic bunot’

PATOK ang hugot ni coach Erik Spoelstra sa kanyang bench, rumesponde ang reserves at tinalo ng Miami Heat ang Orlando Magic 115-106 Miyerkoles ng gabi.

Apat ang umiskor ng 12 pataas off the bench ng Miami sa pangunguna ng 15 ni Haywood Highsmith, inilista ang apat sa 15 3-pointers ng team.

“Our bench really drove us to this win,” ani coach Spo. “They finished the second quarter and they finished the game, for the most part.”

Nagsalansan ng 32 points sa loob ng 6 1/2-minute stretch sa second period ang Heat, inari ang quarter 43-26 para magpundar ng 68-50 lead sa half.

Namuno ang 28 points, 8 rebounds, 7 assists ni Tyler Herro sa Miami. Bumakas ng 18 points, 7 boards si Bam Adebayo.

Hindi naglaro sa Miami sina Jimmy Butler (strained left calf) at Kevin Love (illness).

Mula sa field ay 2 of 12 lang si Paolo Banchero, tumapos ng 8 points, 8 rebounds, 8 assists. Giniyahan ng 20 points ni Cole Anthony ang Magic, may 15 si Franz Wagner.

Bumalik sa lineup ng Magic si Wendell Carter, nagsumite ng 8 points at 6 rebounds. Nagarahe ng 20 games ang center matapos mabalian ng kamay sa panglimang laro ng team noong November 2.

