Itinalaga ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang airport operations expert na si Eric Jose Castro Ines bilang acting general manager at miyembro ng Board of Directors ng Manila International Airport Authority (MIAA).

Sa isang transmittal letter na naka-address kay Transportation Secretary Jaime Bautista at nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Disyembre 15, nakasaad na si Ines ang papalit kay dating MIAA Chief Cesar Chiong.

Ang MIAA ay isang attached agency ng Department of Transportation (DOTr).

Si Ines ay nagtapos ng Bachelor of Arts sa University of the Philippines. Nagtapos siya ng kursong Airport and Airline Management and Aviation Security sa Bailbrook College, School of Aviation sa United Kingdom.

Siya ay nagsilbi bilang station manager ng Etihad Airways at Gulf Air sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) mula Marso 1, 2006 hanggang Disyembre 31, 2017 at mula Hulyo 1,1997 hanggang Pebrero 28,2006, ayon sa pagkakasunod.

Siya rin ay dating senior security officer ng Gulf Air sa Manila at Southeast Asia mula Enero 1,1998 hanggang Hunyo 30,1997 at Trainee para sa Airline Operations ng parehong kompanya mula Oktubre 1, 1986 hanggang Disyembre 1,1987.

Nagsilbi rin si Ines bilang Senior Executive Assistant to the Secretary of Department of Local Go¬vernment and Community De-velopment mula Abril 1,1973 hanggang Marso 31,1986.

Si Ines ay mula sa Ilocos Norte kung saan ginugol niya ang kanyang oras sa pagtatanim pagkatapos ng kanyang pagreretiro.

(Betchai Jul-ian/Otto Osorio/Prince Golez)