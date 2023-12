Barbie, David ‘di pinagsasawaan

Ang bongga nina Dennis Trillo, Julie Anne San Jose, David Licauco at Barbie Forteza!

Ayaw paawat sa kasikatan, dahil sa seryeng ginawa nila.

Yes, ang ‘Maria Clara at Ibarra’ nga kasi ang tinanghal na most-viewed program sa isang streaming app, base sa engagement report, para sa buwan ng January to June 2023.

Naramdaman din ang kasikatan ng ‘Maria Clara at Ibarra’ sa global rankings during the same period, garnering a whopping 22,100,000 total viewing hours – despite not being released globally.

Ang ‘Maria Clara at Ibarra’ ay umikot sa kuwento ng buhay ni Binibining Klay (Barbie), a graduating Gen Z nursing student who failed her Rizal Studies class, which she regards as irrelevant to her.

Binigyan siya ng panibagong pagkakataon ng professor niya na maipasa ang subject, at pinahiram sa kanya ang libro o kopya ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal, na isang misteryo nga na bigla siyang dinala sa 19th century Philippines.

At doon nga naranasan ni Binibining Klay ang iba’t ibang adventure, tungkol sa history at pag-ibig, at doon din niya nakilala sina Maria Clara, Ibarra, Fidel, Padre Damaso, at iba pang influential characters.

Ang ‘Maria Clara at Ibarra’ ay unang pinalabas noong 2022 sa GMA Telebabad and, due to popularity, later on graced streaming platform, where it can still be viewed today.

In fairness ‘yung tambalan nina Barbie, David ay hindi pinagsasawaan ng fans, ha!

Anyway, speaking of Barbie, binuhay nga niyang muli ang kanyang YouTube channel, na medyo matagal niyang napabayaan dahil sa sobrang busy niya sa showbiz career.

“Yes Coffee Talk with Barbie is back.

“Thank you Kuya Luis (Manzano). I super appreciate you dahil hindi ko po ini-expect na mag-o-open up ka sa vlog ko dahil first time natin halos mag-meet. It’s so nice to know the real Luis na very mature at matalino. Sobrang nag-enjoy ako at marami akong natutunan sa inyo. Maraming salamat,” sabi ni Barbie.

“Masaya ‘to! Isang interview na na-enjoy ko rin at parang ilang taon na magkaibigan,” sabi naman ni Luis.

Well, naka-up na sa YT ni Barbie ang video, at kayo na lang ang bahalang humusga sa naging chikahan nila ni Luis.

(Dondon Sermino)