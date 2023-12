Baguhang aktor tameme sa sampal ni Vilma

Sobrang aliw ang mga faney sa video na kumalat tungkol kay Vilma Santos, o Ate Vi, na kasama ang isang baguhang aktor.

Well, ni-recreate kasi nila ang eksena nina Ate Vi at Carlo Aquino sa pelikulang ‘Bata, Bata, Paano Ka Ginawa?’ na kung saan ay nagpalitan nga sila ng chika, na ang ending ay sinampal ni Ate Vi ang karakter ni Carlo.

At ‘yun nga ang eksaktong ginaya nina Ate Vi at ng baguhang aktor na si John Gabriel, na kasama nga niya sa pelikulang ‘When I Met You in Tokyo’ na entry sa Metro Manila Film Festival.

“Wala akong ginagawang masama!” pasigaw na sabi ni Ate Vi kay John.

“Akala mo lang wala, pero meron, meron, meron!” sagot ni John ay Ate Vi.

At `yun nga, pinakawalan na ni Ate Vi ang malakas na sampal sa pisngi ni John. Solid na solid, na tila nakakita ng mga lumilipad na ibon ang baguhang aktor, dahil sa tindi ng sampal.

At may eksena pa na pabirong umamba si John kay Ate Vi, na tila lalaban nga. Pero, siyempre, tinakot, sinindak siya ni Ate Vi, na masusundan pa ng suntok ang sampal na `yon.

At doon nga natameme na ang baguhang aktor. At siyempre, niyakap na siya ni Ate Vi, at sabay na silang nag-promote ng ‘When I Met You in Tokyo’ na palabas na nga sa December 25.

Well, isa nga si Ate Vi sa mga artista na inaasam ng mga baguhang artista na makasama sa pelikula, serye, o sa kahit na anong eksena. Isang malaking karangalan nga ang masampal ni Ate Vi, ha!

Bongga!

(Dondon Sermino)