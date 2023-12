Ayon sa mga sugarol ng NBA! Lakers ni LeBron James dehado sa Timberwolves

PAREHONG galing sa talo ang Minnesota Timberwolves at ang Los Angeles Lakers ni ‘The King’ LeBron James kaya tiyak na umaatikabong bakbakan ang mapapanood ng mga NBA bettor.

Liyamado ang Timberwolves, may dibidendo itong 1.45 kumpara sa 2.85 lamang ng Lakers na maghaharap ngayong araw (Huwebes sa Amerika) sa 2023-2024 NBA regular season game.

Dehadong-dehado sa odds ang Lakers pero kung titingnan tao-sa-tao ay mas lamang pa ang purple and gold.

Posibleng pinagbasehan ng mga mananaya ang homecourt advantage ng Minnesota.

May plus ang Lakers na 5.5 at may dibidendo itong 1.92 kapareho sa Timberwolves.

Nakalalamang naman ang Utah Jazz (1.79) sa Detroit Pistons (2.07), habang balikatan naman ang Cleveland Cavaliers (1.90) at New Orleans, (1.95) samantalang outstanding favorite ang Milwaukee Bucks (1.30) kontra Orlando Magic (3.70).

(Elech Dawa)