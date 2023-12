Andre Herrera MVP sa 2nd IYBC

NAGWAGI ang La Salle Zobel-Pilipinas team sa 2nd International Youth Basketball Championship 2023 in partnership with National Youth Basketball League na ginanap sa Xavier School sa San Juan.

Tinalo nila sa championship ang Mali Africa, 50-46, parehong hindi bumitaw ang dalawang koponan hangang dulo sa pamumuno ni coach Penny Laureaga dahil na rin sa overall head coach ng La Salle-Zobel na si coach Boris Aldeguer.

Kaya maganda ang ipinapakita ng team at ito ay binubuo ng Finals Most Valuable player at Mythical 5 member na si Kieffer Andre Herrera, kasama sina MJ Aclan, Kurt Aseron, Byron Legaspi, Melvin Tailan, Isaiah Callanta, Javi Dimayuga, Miguel Noel III, Andre Herrera, Rhys Palma, Ito Roberto, Christan Trozado, Stephen Callanta, Christian Mben, Inigo Bravo at Deron Llamas.

Nagpapasalamat ang team sa mga magulang na sumuporta sa laro at pamunuan ng De La Salle-Zobel school.

***

Binabati ko ang Letran Juniors sa pagkamit ng kampeonato sa UBL 19-under sa pamumuno ni coach Allen Ricardo at 13-under Manila Braves champions sa UBL sa pamumuno ni coach Gener Lajoy at ang mga inaasahan niya na sina Kyle Concepcion, Mcliene Jade De Vera, Bryce Steffan, Kenzie Abayon at

Jethro Mabbayad.

***

Maglalaro ang Keanzel Basketball selection sa Cebu City para sa 3X3 nationals 21-under team na sina Earl Ceniza, Christian Camay, JC Yambao, Eriz Romero, Cymond Santos, Ado Cruz at Richard Ibo at sa 18-under naman ay sina Cian Golloso, Dandenver Sarmiento, Bobet Monteroza, Oliver Almonte, Miguel Casera at Josh Orbaña.