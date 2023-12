Dalawang tindahan ng pailaw sa Bocaue, Bulacan ang inisyuhan ng notice of violation ng Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry (DTI).

Mismong si DTI Assistant Secretary Amanda Nograles ang nagsagawa ng inspeksyon sa Musang fireworks kung saan nakita na wala sa listahan ang mga produkto na fountain na may tatak na “Mt. Everest”.

Bunsod nito, pinatawan ng P25,000 na multa ang tindahan ng mga pailaw habang P300,000 naman ang penalty sa manufacturer na Legendary Fireworks.

Sa ikalawang tindahan naman nasita ang mga luces at fountain na ibinebenta ng Pyrocast fireworks dahil wala sa listahan ng manufacturer ang iminomodel ng Maribel Santa Ana Fireworks.

Pareho silang inisyuhan ng notice of violation ng DTI at pagmumultahin ng P25,000 ang tindahan habang P300,000 naman para sa manufacturer.

Kinumpiska rin lahat ng nasitang mga produkto sa isinagawang inspeksyon ng DTI.

(Betchai Julian)