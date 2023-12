Yayo inalala tawag ni Ronaldo Valdez

Hindi makapaniwala si Yayo Aguila na pumanaw na ang beteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Tandang-tanda kasi niya na parang kamakailan lang ay nagkausap pa sila sa telepono.

“Tinawagan niya ako, at noong una, akala ko na-hack lang ang phone niya, kasi bakit naman niya ako tatawagan?

“Pero, may hinahanap kasi siya na isang medicine, o some kind of treatment, na apparently ‘yung tatay ng mga anak ko (William Martinez), parang pinu-promote niya ‘yon dati, `yung stem cell.

“Hiningi sa akin ni Tito Ron ‘yung number (ni William). Siyempre natuwa ako, dahil kausap ko si Tito Ron. So, hiningi ko sa mga anak ko ang number ng tatay nila. Siyempre, wala naman akong number niya. Binigay ko kay Tito Ron.

“Noong kausap ko siya, in high spirit siya. Sabi lang niya, medyo hirap siyang lumakad. Hindi ko naman alam ang kondisyon niya.

“Grabe naiyak ako noong malaman ko ang nangyari. Ang mga anak ko, nagulat din, kasi alam nila na kausap ko lang si Tito Ron kamakailan.

“Nakakadugo ng puso. Bakit, ‘di ba? Ang dami naman diyan na salbahe…,” sabi pa ni Yayo.

Anyway, nakasama raw niya si Ronaldo sa isang serye ng GMA-7.

“With Julie Anne San Jose `yon. Pero, masaya kami sa serye noon. Hindi na nawala ang closeness.

“Si Tito Ron kasi, sobrang chill kasama. Sobrang masayahin siya. Tawa lang siya nang tawa.

“Pero ang pagiging Ronaldo Valdez niya, as an actor, as professional, siyempre sino ba naman ako, pero isa `yon sa check sa bucket lists ko, na nakasama ko siya, naka-bonding ko siya.

“Part siya ng buhay ko,” sabi pa ni Yayo.

Anyway, super happy rin si Yayo sa ‘Firefly’ dahil nakatrabaho raw niya ulit si Direk Zig Dulay, na matagal na niyang kaibigan.

“Masayang makatrabaho ang mga tao na matagal mo nang kakilala.

“O kahit sina Ysabel Ortega at Miguel Tanfelix, may koneksyon kami. Si Miguel kasi sa ‘Sugo’ pa lang, bata pa lang siya, nakasama ko na,” sabi ni Yayo.

Bagamat hindi raw ganun kahaba ang role niya sa ‘Firefly’ tinanggap talaga niya dahil sobrang ganda ng kuwento.

“Noong binabasa ko pa lang ang script, naiyak na agad ako. Pag ganun agad, yes agad ako. Sa script reading pa lang, bakit may kurot na agad sa puso ko.

“May ganun akong paniniwala, na dapat sa script pa lang, may kurot na sa puso ko,” sabi pa rin ni Yayo.

Anyway, si Euwenn Mikaell nga ang bida sa ‘Firefly’ at dahil napanood ko na ang pelikulang ito, puwede kong sabihin na maganda ito, at dapat niyong panoorin. (Dondon Sermino)