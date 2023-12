We will always love each other: Cherry Pie nahirapan sa hiwalayan kay Edu

Dumog ang press kay Cherry Pie Picache pagkatapos ng open forum ng pelikulang pinagbibidahan ng batang si Euwenn Mikaell.

Eh kasi, may gustong marinig ang lahat sa kanya, na bukod nga sa first time niyang gumawa ng proyketo na puro taga-GMA 7 ang katrabaho niya, bet ding usisain sa kanya ang lagay ng puso niya, lalo na ngayong Pasko.

Tanong nga kay Pie, mainit ba o malamig ang Pasko niya?

“Malamig ang panahon ngayon. Hahahaha!” sabi ni Cherry Pie.

Malutong nga ang halakhak ni Pie, at ano nga bang ibig sabihin noon?

“Siguro sa edad ko ngayon, I cannot depend my happiness anymore on somebody else. Besides, dapat din buo ako or whatever, kung magmamahal ako… ulet. Hahahaha!

“But no, we’re very good friends! He’s a very good person. We’re very good friends!” hirit ni Pie, na ang tinutukoy nga ay ang ex-boyfriend niyang si Edu Manzano.

“You know, we will always love each other. So, ‘yun…

“Na-maintain ang friendship? Oo naman! I think… we’re okey naman.

“’Yun nga, we will always love each other,” sey pa rin ni Cherry Pie.

So, handa pa ba siyang magmahal ulit?

“Oo naman! Bakit naman hindi?” sagot niya.

“Pero habang wala, dapat masaya ka sa sarili mo. Lalo na after pandemic, ‘yung self love, na hindi mo na puwedeng iasa ang kaligayahan mo, kabuluhan mo sa ibang tao. Ako personally, I can’t complain. God has been blessing me so much.

“Tapos tayo, sana magmahalan na lang tayo, magtulungan na lang. So ngayon, may partner o wala, okey lang. Let’s be grateful for everyday,” sey ni Pie.

Aminado si Pie na hindi naging madali ang proseso sa pagmu-move on sa hiwalayan nila ni Edu.

“Siyempre hindi rin, di ba? Pero ngayon, move on na!” sabi pa rin ni Pie.

Anyway, super grateful si Cherry Pie na napasama siya sa pelikula ng GMA News & Public Affairs. Ngayon nga lang kasi siya nakagawa ng proyekto na ang mga kasama niya ay mga taga-GMA-7.

Eh kasi nga, ilang dekada na si Cherry Pie na nagtatrabaho sa ABS-CBN, at ngayon lang siya nakaranas na makaeksena ang mga Kapuso star.

“Support ang role ko, but it doesn’t matter to me. Ang importante sa akin, maganda ang script, maayos ang mga kasama ko. Nagpapasalamat ako sa GMA Public Affairs and kay Direk Zig Dulay for welcoming me.

“Honestly, medyo nanibago ako noong, kasi hindi ko masyadong kilala ang mga tao. Lalo na ako, when I work, dapat nai-establish ang relationship.

“Eh, sa tinagal-tagal ko sa ABS-CBN, pamilya ko na sila. Pero, sobrang maalaga sila. They are very warm. They really took care of us. Ang sarap,” sabi pa ni Pie.

So, puwede na rin ba siyang mapanood sa mga teleserye ng GMA-7?

“Oo naman. Aktor naman tayo, di ba? Ganun naman ang artista, kahit saan puwede. Lalo na ngayon, na may mga collaboration na.

“Siyempre, bumabawi pa tayo sa pandemya. So, kung saan may project, doon tayo,” chika pa niya. (Dondon Sermino)