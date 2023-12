Vilma magaling na, ratsada uli sa promo

Bibilib ka talaga sa dedication ni Vilma Santos sa reunion movie nila ni Christopher de Leon, ang ‘When I Met You in Tokyo’, na isa sa 10 official movie entries sa 49th Metro Manila Film Festival!

Ilang araw rin kasing nagkasakit ang Star for All Seasons at sobrang nanghinayang siya na hindi siya nakasama sa pagpo-promote ng kanilang pelikula.

Nanghinayang si Ate Vi na wala siya sa grand media conference ng ‘When I Met You in Tokyo’ noong Thursday at hindi rin siya nakasama sa Parade of Stars noong Saturday.

Nang makausap nga namin si Ate Vi ay maganda na ang boses niya at sabi nga niya, “I’m better now, thank God!”

Nagpasalamat din si Ate Vi sa mga nagdasal na gumaling siya agad.

Sa ngayon, excited nga siya sa kanilang theater tour sa December 25 at 26.

Bongga!

***

Nanay ni Gomez palaban, maglalabas ng official statement

Kausap namin ang nanay ni Rob Gomez, ang dating aktres na si Kate Gomez, at palaban siya sa kumuha ng cellphone ng kanyang anak at nagpakalat ng mga intriga sa social media.

Inalmahan nga ni Kate ang panibagong intrigang kinahaharap ng Rob at damay pa ang ibang mga celebrity.

Nang magkausap kami ni Kate, ipinahayag niya na hindi si Rob ang nag-post sa social media ng screenshots ng mga chat na dahilan para magkagulo sa social media.

Sa ngayon, kinakausap na ni Kate ang kanyang legal counsel at maglalabas nga raw sila ng official statement kaugnay ng panibagong intrigang kinahaharap ng kanyang anak.

“Pa-wait lang. Kinakausap ko na ang lawyer ko,” pahayag ni Kate.

Hindi na nga raw basta mananahimik na lang ang nanay ni Rob sa bagay na ito.

So hintay-hintay lang tayo!