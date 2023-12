Talentadong bata ito! Karl Eldrew Yulo sapol 7 ginto

IPINAMALAS ni Karl Eldrew Yulo ang natatanging kakayanan sa pagdodomina nito sa boys FIG Juniors 14-17 event ng nen’s artistic gymnastics (MAG) tungo sa pagwalis sa pitong nakatayang gintong medalya ng 2023 Batang Pinoy at Philippine National Games (BP-PNG) National Championships sa GAP Gym sa Intramuros, Manila.

May pagkakataon pa sanang makamit ng 15-anyos na si Yulo ang ikawalong ginto na nakataya sa team event upang maging most medalaled athlete ng Batang Pinoy na para sa 17-anyos pababa bagaman pinagdidiskusyunan pa ng mga technical official ang paggawad ng medalya kay Yulo.

Si Yulo, na katatapos lamang sumabak sa 2023 JRC Stars Artistic Gymnastics Championships sa Bangkok, Thailand kung saan ito nagwagi ng apat na ginto, 1 pilak at 1 tanso, ay sadyang kakaiba sa mga kalahok sa FIG Juniors kung saan nito inangkin ang ginto sa vault, still rings, floor exercise, high bar, parallel bar, pommel horse at individual all-around.

Samantala’y nagpakitang-gilas ang magkapatid na sina Leila Anika at Jeanne Soleil Cervantes sa pagwawagi ng mga gintong medalya para sa City of Parañaque habang iniuwi ng Guimaras City ang tatlong ginto sa limang nakatayang event ng BMX racing competition na ginanap sa Tagaytay City

Wagi sa Batang Pinoy BMX girls 13-under si Leila Anika at ang kapatid na si Jeanne Soleil ng City of Parañaque sa girls 14-15, maging si Emmanuel Redilla ng City of Imus sa boys 13-below.

Nagkampeon naman sina Gremarc Gyan Dela Gente ng Guimaras at Ben Rian Babica ng Guimaras sa boys 14-15 category habang wagi din si Ben Rian Babica ng Guimaras sa boys 16-17 division.

Limang gintong medalya ang naiuwi sa women’s artistic gymnastics (WAG) ni Maria Celina Angela Gonzales ng City of San Juan sa uneven bars (6.500), balance beam (8.150), floor exercise (8.750) at individual all-around (34.700).

(Lito Oredo)