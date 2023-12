ANIM na taon ang nakararaan, nasa madilim na mundo ang 30-anyos na ngayon na si Romar Miranda.

Sa tulong at suporta ng kanyang pamilya, nakabangon at nagtagumpay si Romar na malabanan ang lahat ng pagsubok na kanyang dinaanan.

Ngayon, isa na siyang ganap na abogado dahil kabilang siya sa hanay ng 3,812 na pumasa sa 2023 Bar exam.

Sa katunayan, pinasalamatan daw niya si ‘2017 self’ dahil sa pagiging matatag sa gitna ng mga hamon ng buhay.

“Thank you for surviving even when I knew you really, really didn’t want to. All the other better versions of us are proud of you and what you had to overcome,” ani Romar sa isang isang mensahe para sa kanyang sarili.

Na-diagnose si Romar na may general anxiety disorder at ddepression noong 2013 pero inilihim niya ito sa kanyang pamilya sa takot na hindi nila ito maintindihan.

Kalaunan, napagtanto niyang walang ibang tutulong at susuporta sa kanya kundi ang kanyahng pamilya. Nakatulong din aniya ang mga nakilala niyang kaibigan sa online. Kahit hindi niya personal na kilala ang mga ito, sila raw ang kanyang naging lifeline para lubusang makabangon.

“It was really helpful for me because those random internet strangers, even when they didn’t know me, understood me. I shouted at the void of the online space and it answered me back,” dagdag ni Romar.

Nagtapos si Romar ng bachelor’s degree sa Biology sa Palawan State University bago siya nag-aral ng law.

Para sa mga may pinagdaraanang pagsubok sa buhay, isa lang ang payo ni Romar:“Just let it pass through you and over you. Of course it’s uncomfortable, but it’s just a feeling, and feelings always, always run out.”

Sabi ni @yogawithben : Congrats Romar!!! Well done!!!” na sinagot nito ng : “Beeeeennnnn!!!! Congrats! For helping me survive and for everything!”

“Hey, i don’t know you but i’m so proud of you! your narrative of success and bouncing back from the rock bottom will live on. keep going,” sabi naman ng isa.

“Grabe itong message na ito for yourself and ang glow up mo,” saad naman ni @misshappywriter.

“May you continue to shine and never go back to that dark place you’ve survived from. Sending light, love, and congratulations,” hirit naman ng isa.