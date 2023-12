Sumabog sa social media ang diumano’y pribadong sex chat ng dalawang Kapuso talent kung saan pati na ang girlfriend ni Senador Sherwin Gatchalian ay nakaladkad sa isyu.

Tila may nakagamit ng social media account ni Rob Gomez at pinost sa IG ang palitan ng mensahe nito kay Herlene Budol.

“Gutom na akooo. Kain kita hahaha,” ayon sa mensahe umano ng aktres na sinagot naman ng aktor ng “Kain ko ikawww.”

“Ako lang kakain mas gutom ako eh,” sagot naman umano ng aktres.

Nagkaroon din ng usapan ang dalawa hinggil sa pregnancy test umano ng aktres.

May isang screenshot din na sinabihan ni Rob si Herlene na huwag itong tumawag dahil bibisita ito sa kanyang anak na si Amelia.

Si Amelia ay anak ni Rob sa dating beauty queen na si Shaila Rebortera. Napilitan itong lumabas noong Agosto 2023 matapos sabihin ng Kapuso actor na single siya sa kanyang interview sa “Fast Talk with Boy Abunda”.

Mas naintriga naman ang mga netizen sa palitan ng mensahe ni Rob at ng aktres at Binibining Pilipinas Universe 2009 winner Bianca Manalo.

Sa naturang mensahe, mapapansin na tila pinapapunta umano nito sa Makati ang aktor ng alas-7:00 nang umaga.

“He’s not here. He’s in Valenzuela,” ayon sa mensahe umano ng dating beauty queen.

May isa pang message sa Instagram kung saan sinabi umano ni Bianca na baka may ibang babae na raw na na-pick up si Rob.

Hati ang opinyon ng mga netizen tungkol sa issue, may mga nagsasabing deserve umano ng mambabatas na masalisihan ng kanyang nobya dahil umano sa posisyon nito sa gobyerno. Samantala, may ilan namang nangangamba at nagtataka kung bakit may issue pa na niloko ni Bianca si Gatchalian.

“Bianca Manalo naman anong meron kay Rob Gomez na wala kay Gatchalian?”

“Ewan ko basta ako yung natatakot para kay Bianca Manalo haha Gatchalian yan jusko po.”

Lumutang din ang mga lumang tweet ni Gatchalian na “Puro trabaho na nga eh for 23 years. Wala ng love life.”

Samantala, wala pang pahayag sina Herlene, Bianca, Rob at Sen. Win hinggil sa naturang intriga.